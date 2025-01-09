Оверчук: Армения начала выход из ЕАЭС

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Россия рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС
Россия рассматривает проект о вступлении Армении в ЕС как начало выхода из ЕАЭС Фото:

Россия воспринимает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как первый шаг к выходу Еревана из ЕАЭС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта „О запуске процесса вступления в Европейский союз“ как начало выхода Армении из ЕАЭС», — сказал Оверчук журналистам. По его словам, Москва будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении из-за этого. Оверчук также подчеркнул, что решение Армении о возможном вступлении в Евросоюз является суверенным выбором страны, на который она имеет полное право.

Армянское правительство одобрило начало процесса присоединения к Европейскому Союзу. Данное предложение будет далее рассмотрено национальным парламентом. Инициатива была представлена министром иностранных дел Араратом Мирзояном, который подчеркнул, что за последние годы связи между республикой и ЕС активно развивались, передает RT. По словам Мирзояна, Евросоюз оказывал поддержку Армении, включая область безопасности, и выразил готовность способствовать экономическому прогрессу страны.

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Россия воспринимает начало обсуждения в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как первый шаг к выходу Еревана из ЕАЭС. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. «Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта „О запуске процесса вступления в Европейский союз“ как начало выхода Армении из ЕАЭС», — сказал Оверчук журналистам. По его словам, Москва будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении из-за этого. Оверчук также подчеркнул, что решение Армении о возможном вступлении в Евросоюз является суверенным выбором страны, на который она имеет полное право. Армянское правительство одобрило начало процесса присоединения к Европейскому Союзу. Данное предложение будет далее рассмотрено национальным парламентом. Инициатива была представлена министром иностранных дел Араратом Мирзояном, который подчеркнул, что за последние годы связи между республикой и ЕС активно развивались, передает RT. По словам Мирзояна, Евросоюз оказывал поддержку Армении, включая область безопасности, и выразил готовность способствовать экономическому прогрессу страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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