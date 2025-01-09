09 января 2025

Челябинский врач призывает не паниковать из-за набранного веса после праздников

Медик Тарасов рекомендует вернуться к привычному образу жизни после праздников
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Тарасов призывает челябинцев не мучить организм «волшебными таблетками»
Дмитрий Тарасов призывает челябинцев не мучить организм «волшебными таблетками» Фото:

Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов призывает челябинцев не паниковать из-за набранного веса после праздников. Вместо радикальных диет и таблеток, он рекомендует вернуться к обычному режиму питания и активности.

«Не надо паниковать из-за пары лишних килограммов. Вернитесь к обычному рациону, добавьте овощей, уберите майонезные салаты. Главное правило — баланс восстанавливайте постепенно и не нужно мучить организм. Не ищите волшебных таблеток, главное правило — терпение», — рассказал URA.RU Тарасов.

По словам врача, следует забыть про «выведение шлаков» из организма, поскольку это миф. Он отметил, что сорбенты и лекарственные препараты не избавят от последствий застолий. Лучше способ ощутить легкость и восстановить пищеварение — гулять и больше двигаться. 

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Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов призывает челябинцев не паниковать из-за набранного веса после праздников. Вместо радикальных диет и таблеток, он рекомендует вернуться к обычному режиму питания и активности. «Не надо паниковать из-за пары лишних килограммов. Вернитесь к обычному рациону, добавьте овощей, уберите майонезные салаты. Главное правило — баланс восстанавливайте постепенно и не нужно мучить организм. Не ищите волшебных таблеток, главное правило — терпение», — рассказал URA.RU Тарасов. По словам врача, следует забыть про «выведение шлаков» из организма, поскольку это миф. Он отметил, что сорбенты и лекарственные препараты не избавят от последствий застолий. Лучше способ ощутить легкость и восстановить пищеварение — гулять и больше двигаться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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