Челябинский врач призывает не паниковать из-за набранного веса после праздников

Главный врач городской клинической больницы (ГКБ) №1 Челябинска Дмитрий Тарасов призывает челябинцев не паниковать из-за набранного веса после праздников. Вместо радикальных диет и таблеток, он рекомендует вернуться к обычному режиму питания и активности.
«Не надо паниковать из-за пары лишних килограммов. Вернитесь к обычному рациону, добавьте овощей, уберите майонезные салаты. Главное правило — баланс восстанавливайте постепенно и не нужно мучить организм. Не ищите волшебных таблеток, главное правило — терпение», — рассказал URA.RU Тарасов.
По словам врача, следует забыть про «выведение шлаков» из организма, поскольку это миф. Он отметил, что сорбенты и лекарственные препараты не избавят от последствий застолий. Лучше способ ощутить легкость и восстановить пищеварение — гулять и больше двигаться.
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