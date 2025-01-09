Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение о принадлежности Калининградской области, сделав заявление на своей странице в социальной сети X. Он прокомментировал переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды.
«Исконные жители Малой Литвы, ныне части так называемой Калининградской области, давно исчезли, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить», — заявил Науседа. Кроме того, Науседа утверждает, что якобы Калининград имеет исторические корни как литовский город и должен быть переименован в соответствии с этим.
Россия выразила официальные возражения против Латвии, Литвы и Эстонии, обвинив их в дискриминации по отношению к русскоязычному населению, пишет RT. Также, мэр Таллина и заместитель председателя Социал-демократической партии Эстонии Евгений Осиновский выступил с критикой предложения лишить права голоса граждан России и Белоруссии, проживающих в Эстонии.
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