09 января 2025

В Нижнем Тагиле появятся новые автобусы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы начнут развозить горожан уже с 13 января (архивное фото)
Новые автобусы начнут развозить горожан уже с 13 января (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с 13 января начнут курсировать новые автобусы «VolgaBus» на маршруте № 77 ГГМ-Вагонка. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.

«Новые автобусы „VolgaBus“ начнут курсировать на маршруте № 77 ГГМ-Вагонка со следующего понедельника. Решение принято в связи с увеличением времени, необходимого для регистрации, постановки на учет и получения лицензий для новых транспортных средств из-за праздничных дней», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что 10 января будут завершены все формальные детали, связанные с выходом автобусов на линию. Расписание движения машин по маршруту уже можно посмотреть на сайте «Тагильский трамвай».

Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с 13 января начнут курсировать новые автобусы «VolgaBus» на маршруте № 77 ГГМ-Вагонка. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев. «Новые автобусы „VolgaBus“ начнут курсировать на маршруте № 77 ГГМ-Вагонка со следующего понедельника. Решение принято в связи с увеличением времени, необходимого для регистрации, постановки на учет и получения лицензий для новых транспортных средств из-за праздничных дней», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Мэр отметил, что 10 января будут завершены все формальные детали, связанные с выходом автобусов на линию. Расписание движения машин по маршруту уже можно посмотреть на сайте «Тагильский трамвай».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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