В Нижнем Тагиле (Свердловская область) с 13 января начнут курсировать новые автобусы «VolgaBus» на маршруте № 77 ГГМ-Вагонка. Об этом рассказал мэр города Владислав Пинаев.
«Новые автобусы „VolgaBus“ начнут курсировать на маршруте № 77 ГГМ-Вагонка со следующего понедельника. Решение принято в связи с увеличением времени, необходимого для регистрации, постановки на учет и получения лицензий для новых транспортных средств из-за праздничных дней», — написал Владислав Пинаев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Мэр отметил, что 10 января будут завершены все формальные детали, связанные с выходом автобусов на линию. Расписание движения машин по маршруту уже можно посмотреть на сайте «Тагильский трамвай».
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