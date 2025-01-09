09 января 2025

Премьер Дании пригласила Трампа на переговоры после слов о покупке Гренландии

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп призывает Гренландию стать частью США
Трамп призывает Гренландию стать частью США Фото:

Команда премьер-министра Дании Метте Фредериксен связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его слов о желании купить Гренландию и предложила ему обсудить ситуацию. Об этом Фредериксен заявила по итогам встречи лидеров парламентских фракций, включая двух представителей Гренландии.

«Мы предложили Трампу переговорить. Я не ожидаю каких-либо конкретных шагов до его вступления в должность», — сказала премьер-министр агентству Франс Пресс.

Фредериксен отметила, что связь с Трампом была установлена кабмином, однако разговор ее личный разговор с президентом США еще не состоялся. При этом она не считает, что Трамп попытается военным путем захватить Гренландию. В партии «Датские демократы» отмечают, что правительство после заявлений Трампа выглядит парализованным.

Ранее датский король Фредерик X изменил герб и выделил на нем символ Гренландии. Это произошло после слов Трампа о желании присоединить к США самый большой остров в мире, пишет телеканал 360. 

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Команда премьер-министра Дании Метте Фредериксен связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его слов о желании купить Гренландию и предложила ему обсудить ситуацию. Об этом Фредериксен заявила по итогам встречи лидеров парламентских фракций, включая двух представителей Гренландии. «Мы предложили Трампу переговорить. Я не ожидаю каких-либо конкретных шагов до его вступления в должность», — сказала премьер-министр агентству Франс Пресс. Фредериксен отметила, что связь с Трампом была установлена кабмином, однако разговор ее личный разговор с президентом США еще не состоялся. При этом она не считает, что Трамп попытается военным путем захватить Гренландию. В партии «Датские демократы» отмечают, что правительство после заявлений Трампа выглядит парализованным. Ранее датский король Фредерик X изменил герб и выделил на нем символ Гренландии. Это произошло после слов Трампа о желании присоединить к США самый большой остров в мире, пишет телеканал 360. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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