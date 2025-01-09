Премьер Дании пригласила Трампа на переговоры после слов о покупке Гренландии

Команда премьер-министра Дании Метте Фредериксен связалась с избранным президентом США Дональдом Трампом после его слов о желании купить Гренландию и предложила ему обсудить ситуацию. Об этом Фредериксен заявила по итогам встречи лидеров парламентских фракций, включая двух представителей Гренландии.
«Мы предложили Трампу переговорить. Я не ожидаю каких-либо конкретных шагов до его вступления в должность», — сказала премьер-министр агентству Франс Пресс.
Фредериксен отметила, что связь с Трампом была установлена кабмином, однако разговор ее личный разговор с президентом США еще не состоялся. При этом она не считает, что Трамп попытается военным путем захватить Гренландию. В партии «Датские демократы» отмечают, что правительство после заявлений Трампа выглядит парализованным.
Ранее датский король Фредерик X изменил герб и выделил на нем символ Гренландии. Это произошло после слов Трампа о желании присоединить к США самый большой остров в мире, пишет телеканал 360.
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