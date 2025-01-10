Сенатор Пушков вывел на чистую воду план Трампа по Украине

У избранного президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий по разрешению конфликта на Украине. Такое предположение сделал сенатор РФ Алексей Пушков.
«У Трампа, скорее всего, пока нет ясного плана, а заявления он делает в стиле характерной для него импровизации», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик также предположил, что Трамп может перейти к более конкретной стратегии только после своей инаугурации.
Ранее Дональд Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт за полгода. Комментируя это, сенатор напомнил о подобных предыдущих высказываниях будущего президента США, когда тот утверждал, что разрешение вопроса займет у него всего 24 часа. Однако с течением времени эта оценка неоднократно корректировалась. Тем не менее, желание решить проблему в рамках своего президентства оставалось неизменным.
10 января стало известно, что Трамп все же встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Место и дата встречи пока неизвестны.
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