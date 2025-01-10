Сенатор Пушков вывел на чистую воду план Трампа по Украине

Сенатор Пушков: у Трампа нет точного плана по разрешению конфликта на Украине
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Пушков считает, что у Трампа нет плана
Пушков считает, что у Трампа нет плана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

У избранного президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий по разрешению конфликта на Украине. Такое предположение сделал сенатор РФ Алексей Пушков.

«У Трампа, скорее всего, пока нет ясного плана, а заявления он делает в стиле характерной для него импровизации», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик также предположил, что Трамп может перейти к более конкретной стратегии только после своей инаугурации.

Ранее Дональд Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт за полгода. Комментируя это, сенатор напомнил о подобных предыдущих высказываниях будущего президента США, когда тот утверждал, что разрешение вопроса займет у него всего 24 часа. Однако с течением времени эта оценка неоднократно корректировалась. Тем не менее, желание решить проблему в рамках своего президентства оставалось неизменным.

10 января стало известно, что Трамп все же встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Место и дата встречи пока неизвестны.

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У избранного президента США Дональда Трампа нет четкого плана действий по разрешению конфликта на Украине. Такое предположение сделал сенатор РФ Алексей Пушков. «У Трампа, скорее всего, пока нет ясного плана, а заявления он делает в стиле характерной для него импровизации», — написал Пушков в своем telegram-канале. Политик также предположил, что Трамп может перейти к более конкретной стратегии только после своей инаугурации. Ранее Дональд Трамп заявил, что сможет решить украинский конфликт за полгода. Комментируя это, сенатор напомнил о подобных предыдущих высказываниях будущего президента США, когда тот утверждал, что разрешение вопроса займет у него всего 24 часа. Однако с течением времени эта оценка неоднократно корректировалась. Тем не менее, желание решить проблему в рамках своего президентства оставалось неизменным. 10 января стало известно, что Трамп все же встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Место и дата встречи пока неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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