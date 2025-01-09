09 января 2025

Трамп встретится с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подтвердил подготовку к встрече с Путиным
Трамп подтвердил подготовку к встрече с Путиным Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время своего выступления перед республиканскими губернаторами в Мар-а-Лаго, Палм-Бич, штат Флорида.

«Он хочет встретиться, и мы договариваемся об этом», — сказал Трамп, передает Reuters. Детали и возможная дата встречи пока остаются неизвестными. В своем выступлении Трамп не уточнил, когда и где может состояться встреча с российским лидером.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если его встреча с Трампом состоится, то им «будет о чем поговорить», напоминает RT. Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о возможности диалога по Украине при участии избранного президента США, российский лидер подчеркнул, что Москва готова «и к переговорам, и к компромиссам».

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Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время своего выступления перед республиканскими губернаторами в Мар-а-Лаго, Палм-Бич, штат Флорида. «Он хочет встретиться, и мы договариваемся об этом», — сказал Трамп, передает Reuters. Детали и возможная дата встречи пока остаются неизвестными. В своем выступлении Трамп не уточнил, когда и где может состояться встреча с российским лидером. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если его встреча с Трампом состоится, то им «будет о чем поговорить», напоминает RT. Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о возможности диалога по Украине при участии избранного президента США, российский лидер подчеркнул, что Москва готова «и к переговорам, и к компромиссам».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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