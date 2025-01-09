Трамп встретится с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил подготовку к встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил во время своего выступления перед республиканскими губернаторами в Мар-а-Лаго, Палм-Бич, штат Флорида.
«Он хочет встретиться, и мы договариваемся об этом», — сказал Трамп, передает Reuters. Детали и возможная дата встречи пока остаются неизвестными. В своем выступлении Трамп не уточнил, когда и где может состояться встреча с российским лидером.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что если его встреча с Трампом состоится, то им «будет о чем поговорить», напоминает RT. Кроме того, отвечая на вопрос американского журналиста о возможности диалога по Украине при участии избранного президента США, российский лидер подчеркнул, что Москва готова «и к переговорам, и к компромиссам».
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