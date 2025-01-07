Трамп пообещал остановить конфликт на Украине за полгода

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Трамп озвучил новый прогноз по концу СВО
Трамп озвучил новый прогноз по концу СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается остановить конфликт на Украине за полгода. Об этом политик сказал во время второй пресс-конференции после победы на выборах в Мар-а-Лаго.

«Надеюсь, что за шесть месяцев удастся», — заявил Дональд Трамп, говоря об остановке военного конфликта между РФ и Украиной. Его слова прозвучали в эфире ABC News. Также политик добавил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, который не раз предлагал США и Украине сесть за стол переговоров. Однако, по словам Трампа, это состоится только после того, как он войдет в Овальный кабинет после инаугурации. 

Трамп уже не в первый раз говорит, что сможет решит украинский кризис. Ранее он уверял, что на этот вопрос у него уйдет всего 24 часа. Затем временная оценка постоянно менялась, но оставалось прежним желание решить ситуацию во время президентского срока.  

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что попытается остановить конфликт на Украине за полгода. Об этом политик сказал во время второй пресс-конференции после победы на выборах в Мар-а-Лаго. «Надеюсь, что за шесть месяцев удастся», — заявил Дональд Трамп, говоря об остановке военного конфликта между РФ и Украиной. Его слова прозвучали в эфире ABC News. Также политик добавил, что готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, который не раз предлагал США и Украине сесть за стол переговоров. Однако, по словам Трампа, это состоится только после того, как он войдет в Овальный кабинет после инаугурации.  Трамп уже не в первый раз говорит, что сможет решит украинский кризис. Ранее он уверял, что на этот вопрос у него уйдет всего 24 часа. Затем временная оценка постоянно менялась, но оставалось прежним желание решить ситуацию во время президентского срока.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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