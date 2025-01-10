На 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург утром 10 января фура снесла опору информационного табло, которая обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. На месте аварии работают инспекторы ДПС, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Водитель Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда», — сказал полковник Горелых.
По его словам, объехать участок можно через Артинский район с выездами на трассу через Красноуфимск как со стороны Екатеринбурга, так и со стороны Перми. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения.
Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых
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На 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург утром 10 января фура снесла опору информационного табло, которая обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. На месте аварии работают инспекторы ДПС, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Водитель Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда», — сказал полковник Горелых. По его словам, объехать участок можно через Артинский район с выездами на трассу через Красноуфимск как со стороны Екатеринбурга, так и со стороны Перми. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения.