Фура снесла опору и полностью перекрыла Пермский тракт. Фото

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Объехать перекрытый участок можно через Артинский район (архивное фото) Фото:

На 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург утром 10 января фура снесла опору информационного табло, которая обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. На месте аварии работают инспекторы ДПС, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«Водитель Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда», — сказал полковник Горелых.

По его словам, объехать участок можно через Артинский район с выездами на трассу через Красноуфимск как со стороны Екатеринбурга, так и со стороны Перми. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения.

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На 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург утром 10 января фура снесла опору информационного табло, которая обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. На месте аварии работают инспекторы ДПС, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Водитель Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда», — сказал полковник Горелых. По его словам, объехать участок можно через Артинский район с выездами на трассу через Красноуфимск как со стороны Екатеринбурга, так и со стороны Перми. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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