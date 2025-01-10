Фура снесла опору и полностью перекрыла Пермский тракт. Фото

10 января 2025 в 10:38 Размер текста - 17 +

Объехать перекрытый участок можно через Артинский район (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург утром 10 января фура снесла опору информационного табло, которая обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. На месте аварии работают инспекторы ДПС, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Водитель Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда», — сказал полковник Горелых. По его словам, объехать участок можно через Артинский район с выездами на трассу через Красноуфимск как со стороны Екатеринбурга, так и со стороны Перми. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения. Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых Фото: руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 231-м километре трассы Пермь — Екатеринбург утром 10 января фура снесла опору информационного табло, которая обрушилась на проезжую часть, полностью перекрыв проезд. На месте аварии работают инспекторы ДПС, рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «Водитель Dongfeng потерял управление и совершил наезд на опору информационного табло, которая упала на проезжую часть. К счастью, никто из людей не пострадал. На месте происшествия работают экипажи ДПС, которые занимаются оформлением процессуальных документов, устранением последствий аварии, информируют водителей о путях объезда», — сказал полковник Горелых. По его словам, объехать участок можно через Артинский район с выездами на трассу через Красноуфимск как со стороны Екатеринбурга, так и со стороны Перми. Правоохранители пообещали сообщить дополнительно о восстановлении движения.