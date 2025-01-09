09 января 2025

Воду из Губкинского направили на дополнительную экспертизу в Новый Уренгой

Роспотребнадзор не рекомендует пить воду в Губкинском до результатов экспертизы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пробы воды направили на расширенный анализ
Пробы воды направили на расширенный анализ Фото:

Пробы воды из Губкинского (ЯНАО) отправили на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Глава города Андрей Бандурко отметил, что Роспотребнадзор не рекомендует пить воду до получения результатов, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Пробы воды были направлены на дополнительное расширенное исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Поэтому представители Роспотребнадзора не рекомендуют использовать воду для питья до получения результатов исследования», — написал Бандурко в своем официальном telegram-канале.

Он отметил, что по информации Роспотребнадзора, в воде есть незначительные превышения норм показателей запаха и вкуса. «Поручил провести переговоры с бизнесом по увеличению запасов питьевой воды для продажи в магазинах», — написал глава Губкинского.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что вода в Губкинском (ЯНАО) соответствует нормам. А следственный комитет организовал проверку в городе по факту загрязнения водопроводной воды.

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Пробы воды из Губкинского (ЯНАО) отправили на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Глава города Андрей Бандурко отметил, что Роспотребнадзор не рекомендует пить воду до получения результатов, об этом он сообщил в своих социальных сетях. «Пробы воды были направлены на дополнительное расширенное исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Поэтому представители Роспотребнадзора не рекомендуют использовать воду для питья до получения результатов исследования», — написал Бандурко в своем официальном telegram-канале. Он отметил, что по информации Роспотребнадзора, в воде есть незначительные превышения норм показателей запаха и вкуса. «Поручил провести переговоры с бизнесом по увеличению запасов питьевой воды для продажи в магазинах», — написал глава Губкинского. Ранее URA.RU сообщало, что специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что вода в Губкинском (ЯНАО) соответствует нормам. А следственный комитет организовал проверку в городе по факту загрязнения водопроводной воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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