Воду из Губкинского направили на дополнительную экспертизу в Новый Уренгой

Пробы воды из Губкинского (ЯНАО) отправили на расширенную экспертизу в Центр гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Глава города Андрей Бандурко отметил, что Роспотребнадзор не рекомендует пить воду до получения результатов, об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Пробы воды были направлены на дополнительное расширенное исследование в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Нового Уренгоя и Салехарда. Поэтому представители Роспотребнадзора не рекомендуют использовать воду для питья до получения результатов исследования», — написал Бандурко в своем официальном telegram-канале.
Он отметил, что по информации Роспотребнадзора, в воде есть незначительные превышения норм показателей запаха и вкуса. «Поручил провести переговоры с бизнесом по увеличению запасов питьевой воды для продажи в магазинах», — написал глава Губкинского.
Ранее URA.RU сообщало, что специалисты АО «Ямалкоммунэнерго» сообщили, что вода в Губкинском (ЯНАО) соответствует нормам. А следственный комитет организовал проверку в городе по факту загрязнения водопроводной воды.
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