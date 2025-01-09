09 января 2025

В Перми заметили спорткар McLaren за десятки миллионов рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спорткар способен разгоняться до 340 км/час (архивное фото)
Спорткар способен разгоняться до 340 км/час (архивное фото) Фото:

В Перми на одной из автозаправочных станций замечен спортивный автомобиль McLaren 720S. Фото спорткара опубликовано в соцсетях.

«В Перми заметили редкий автомобиль McLaren F1», — пишут очевидцы. Ранее подобный автомобиль горожане встречали на улицах краевой столицы весной 2024 года.

McLaren 720S — двухдверное купе. Впервые спорткар продемонстрировали на Женевском автосалоне в 2017 году. Он оснащен V-образным турбированным двигателем и способен развивать скорость до 340 км/час. Стоимость такого авто в России начинается от 25 млн рублей.

Пермяки сфотографировали McLaren 720s на городской АЗС
Пермяки сфотографировали McLaren 720s на городской АЗС
Фото:

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В Перми на одной из автозаправочных станций замечен спортивный автомобиль McLaren 720S. Фото спорткара опубликовано в соцсетях. «В Перми заметили редкий автомобиль McLaren F1», — пишут очевидцы. Ранее подобный автомобиль горожане встречали на улицах краевой столицы весной 2024 года. McLaren 720S — двухдверное купе. Впервые спорткар продемонстрировали на Женевском автосалоне в 2017 году. Он оснащен V-образным турбированным двигателем и способен развивать скорость до 340 км/час. Стоимость такого авто в России начинается от 25 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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