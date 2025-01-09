09 января 2025

Венеция на Ямале: улицы Ноябрьска затопило кипятком. Видео

«Энерго-Газ-Ноябрьск» приступило к устранению коммунальной аварии на трассе
© Служба новостей «URA.RU»
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На место аварии выехали коммунальные службы
На место аварии выехали коммунальные службы Фото:

Жители Ноябрьска засняли на видео коммунальную аварию на улице Киевской. По проезжей части течет горячая вода. Коммунальщики обнаружили утечку на магистральном водоводе. Источник водоснабжения пришлось перекрыть, сообщили агентству URA.RU в АО «Энерго-Газ -Ноябрьск».

«От „Пятерочки“ по Киевской, 122 до перекрестка на „Оболонь“ — Венеция. Даже нет — горная река», — сообщает подписчик telegram-канала NSK.

Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ноябрьска, в городе обнаружили утечку на магистральном водоводе. По информации АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», разлив воды уже откачивают, магистраль перекрыли.

«Специалисты „Энерго-Газ-Ноябрьска“ в ближайшее время приступят к устранению утечки. По окончании работ подача ресурса будет незамедлительно восстановлена. К сожалению, устранить технологическое нарушение без отключения ресурса невозможно», — пояснили в коммунальной службе.

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Жители Ноябрьска засняли на видео коммунальную аварию на улице Киевской. По проезжей части течет горячая вода. Коммунальщики обнаружили утечку на магистральном водоводе. Источник водоснабжения пришлось перекрыть, сообщили агентству URA.RU в АО «Энерго-Газ -Ноябрьск». «От „Пятерочки“ по Киевской, 122 до перекрестка на „Оболонь“ — Венеция. Даже нет — горная река», — сообщает подписчик telegram-канала NSK. Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ноябрьска, в городе обнаружили утечку на магистральном водоводе. По информации АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», разлив воды уже откачивают, магистраль перекрыли. «Специалисты „Энерго-Газ-Ноябрьска“ в ближайшее время приступят к устранению утечки. По окончании работ подача ресурса будет незамедлительно восстановлена. К сожалению, устранить технологическое нарушение без отключения ресурса невозможно», — пояснили в коммунальной службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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