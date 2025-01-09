Жители Ноябрьска засняли на видео коммунальную аварию на улице Киевской. По проезжей части течет горячая вода. Коммунальщики обнаружили утечку на магистральном водоводе. Источник водоснабжения пришлось перекрыть, сообщили агентству URA.RU в АО «Энерго-Газ -Ноябрьск».
«От „Пятерочки“ по Киевской, 122 до перекрестка на „Оболонь“ — Венеция. Даже нет — горная река», — сообщает подписчик telegram-канала NSK.
Как пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Ноябрьска, в городе обнаружили утечку на магистральном водоводе. По информации АО «Энерго-Газ-Ноябрьск», разлив воды уже откачивают, магистраль перекрыли.
«Специалисты „Энерго-Газ-Ноябрьска“ в ближайшее время приступят к устранению утечки. По окончании работ подача ресурса будет незамедлительно восстановлена. К сожалению, устранить технологическое нарушение без отключения ресурса невозможно», — пояснили в коммунальной службе.
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