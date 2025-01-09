РЖД раскрыли сроки строительства каркаса нового вокзала в Сургуте

Каркас нового железнодорожного вокзала в Сургуте (ХМАО) возведут до завершения 2025 года. Об этом стало известно во время визита губернатора Югры Руслана Кухарука на стройплощадку вокзального комплекса, сообщил telegram-канал «SiTV — Новости Сургута и Югры».
«Губернатор ХМАО побывал на вокзале и осмотрел строительную площадку. В разговоре с главой региона представитель РЖД заявил, что основной каркас здания ж/д вокзала будет готов до конца 2025 года», — указано в публикации telegram-канала.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу Свердловской железной дороги для получения дополнительной информации. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на год перенесли сроки окончания строительства железнодорожного вокзала из-за изменений в проекте. Работы первого этапа планируется завершить в 2026 году.
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