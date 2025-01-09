Экономика Недвижимость Центр адаптации мигрантов построят в Челябинской области за 55 миллионов рублей 10 января 2025 в 12:52 Размер текста - 17 + Мигранты получат информацию о нормах поведения и уголовном законодательстве РФ Фото: Тимофей Герасимов © URA.RU В Челябинской области на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов направят 54,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Челябинской области. «О создании автономной некоммерческой организации «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской Правительства области. Определить имущественный взнос региона в создаваемый центр в размере 54 миллионов 378 тысяч рублей,» — сообщается в документе. После того, как центр будет открыт, мигранты смогут получать информацию о административном и уголовном законодательстве России, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов. Состав центра и устав определит правительство региона. Открытие соцучреждения запланировано на 2025 год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов направят 54,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Челябинской области. «О создании автономной некоммерческой организации «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской Правительства области. Определить имущественный взнос региона в создаваемый центр в размере 54 миллионов 378 тысяч рублей,» — сообщается в документе. После того, как центр будет открыт, мигранты смогут получать информацию о административном и уголовном законодательстве России, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов. Состав центра и устав определит правительство региона. Открытие соцучреждения запланировано на 2025 год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям