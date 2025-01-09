09 января 2025

Центр адаптации мигрантов построят в Челябинской области за 55 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Управление по вопросом миграции УМВД РФ по Тюм.обл. на ул. 50 лет Октября 200б. Тюмень., мигранты, Управление по вопросом миграции УМВД РФ по Тюменской области, ожидание приема в управлении
Мигранты получат информацию о нормах поведения и уголовном законодательстве РФ Фото:

В Челябинской области на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов направят 54,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Челябинской области.

«О создании автономной некоммерческой организации «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской Правительства области. Определить имущественный взнос региона в создаваемый центр в размере 54 миллионов 378 тысяч рублей,» — сообщается в документе.

После того, как центр будет открыт, мигранты смогут получать информацию о административном и уголовном законодательстве России, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов. Состав центра и устав определит правительство региона. Открытие соцучреждения запланировано на 2025 год.

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В Челябинской области на создание пилотного регионального адаптационного центра для мигрантов направят 54,3 миллиона рублей. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте правительства Челябинской области. «О создании автономной некоммерческой организации «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской Правительства области. Определить имущественный взнос региона в создаваемый центр в размере 54 миллионов 378 тысяч рублей,» — сообщается в документе. После того, как центр будет открыт, мигранты смогут получать информацию о административном и уголовном законодательстве России, о нормах поведения, совершении религиозных обрядов. Состав центра и устав определит правительство региона. Открытие соцучреждения запланировано на 2025 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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