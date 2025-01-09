09 января 2025

На Серовском тракте запретят разгоняться. Фото

На участке трассы Екатеринбург — Серов ограничат скорость до 70 километров в час
© Служба новостей «URA.RU»
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Областные трассы. Екатеринбург, ограничение скорости, неровности, режевской тракт
Скорость ограничат из-за неровной дороги Фото:

На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов установят знаки, ограничивающие скорость до 70 километров в час. Речь идет об участке с 11-го по 28-й километр. Об этом URA.RU рассказали в управлении автомобильных дорог Свердловской области.

Согласно опубликованной временной схеме организации движения по Серовском тракту, скорость снизят из-за плохого качества дороги. На участке расставят знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.16 «Неровная дорога».

Нововведения начнут действовать с 31 января 2025 года и до момента устранения всех дефектов покрытия проезжей части. За соблюдением правил будут следить камеры.

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На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов установят знаки, ограничивающие скорость до 70 километров в час. Речь идет об участке с 11-го по 28-й километр. Об этом URA.RU рассказали в управлении автомобильных дорог Свердловской области. Согласно опубликованной временной схеме организации движения по Серовском тракту, скорость снизят из-за плохого качества дороги. На участке расставят знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.16 «Неровная дорога». Нововведения начнут действовать с 31 января 2025 года и до момента устранения всех дефектов покрытия проезжей части. За соблюдением правил будут следить камеры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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