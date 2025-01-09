На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов установят знаки, ограничивающие скорость до 70 километров в час. Речь идет об участке с 11-го по 28-й километр. Об этом URA.RU рассказали в управлении автомобильных дорог Свердловской области.
Согласно опубликованной временной схеме организации движения по Серовском тракту, скорость снизят из-за плохого качества дороги. На участке расставят знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 1.16 «Неровная дорога».
Нововведения начнут действовать с 31 января 2025 года и до момента устранения всех дефектов покрытия проезжей части. За соблюдением правил будут следить камеры.
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