Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу в Курске

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Подросток был вооружен молотком (архивное фото)
Подросток был вооружен молотком (архивное фото) Фото:

В Курске в школе №54 подросток, вооружившись молотком, ворвался в учебное здание и разбил стекло. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — написал Хинштейн. Пост опубликован в его telegram-канале.

По словам чиновника, юноша ворвался в здание, разбил окно в коридоре и стекло входной двери молотком, а затем сбежал, оставив у входа сумку с ножами и бутылку с жидкостью для розжига. Всё это происходило в течение двух минут.

Через четыре минуты после тревожного сигнала на место прибыл экипаж Росгвардии, но подозреваемый уже скрылся. Он был задержан полицией в четырех километрах от места происшествия. Подросток 2008 года рождения ранее учился здесь и, вероятно, совершил набег из-за сложных отношений с одной из учениц этой школы. 

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В Курске в школе №54 подросток, вооружившись молотком, ворвался в учебное здание и разбил стекло. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — написал Хинштейн. Пост опубликован в его telegram-канале. По словам чиновника, юноша ворвался в здание, разбил окно в коридоре и стекло входной двери молотком, а затем сбежал, оставив у входа сумку с ножами и бутылку с жидкостью для розжига. Всё это происходило в течение двух минут. Через четыре минуты после тревожного сигнала на место прибыл экипаж Росгвардии, но подозреваемый уже скрылся. Он был задержан полицией в четырех километрах от места происшествия. Подросток 2008 года рождения ранее учился здесь и, вероятно, совершил набег из-за сложных отношений с одной из учениц этой школы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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