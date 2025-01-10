Дрон без серийного номера залетел в частный дом около Магнитогорска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Квадрокоптер залетел в частный дом (архивное фото) Фото:

Дрон без серийного номера кустарного производства, но с видеокартой залетел в частный дом в Абзелиловском районе Башкирии около Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба охранного предприятия, сотрудников которого вызвали на место ЧП.

«Во дворе частного дома в Абзелиловском районе республики Башкортостан был обнаружен квадрокоптер. Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования увидели четырехвинтовой квадрокоптер без серийного номера кустарного производства, но с видеокамерой, и вызвали полицию», — сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Право роста».

Прибывшие сотрудники полиции изъяли дрон для установления его принадлежности и всех обстоятельств происшествия. «Предварительно установлено, что предмет не представляет опасности. В настоящее время устанавливается хозяин устройства», — сообщили в МВД республики Башкортостан, пишет сайт «74.ру».

Полицейские ищут хозяина квадрокоптера
Полицейские ищут хозяина квадрокоптера

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Дрон без серийного номера кустарного производства, но с видеокартой залетел в частный дом в Абзелиловском районе Башкирии около Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба охранного предприятия, сотрудников которого вызвали на место ЧП. «Во дворе частного дома в Абзелиловском районе республики Башкортостан был обнаружен квадрокоптер. Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования увидели четырехвинтовой квадрокоптер без серийного номера кустарного производства, но с видеокамерой, и вызвали полицию», — сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Право роста». Прибывшие сотрудники полиции изъяли дрон для установления его принадлежности и всех обстоятельств происшествия. «Предварительно установлено, что предмет не представляет опасности. В настоящее время устанавливается хозяин устройства», — сообщили в МВД республики Башкортостан, пишет сайт «74.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...