Дрон без серийного номера кустарного производства, но с видеокартой залетел в частный дом в Абзелиловском районе Башкирии около Магнитогорск Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба охранного предприятия, сотрудников которого вызвали на место ЧП.
«Во дворе частного дома в Абзелиловском районе республики Башкортостан был обнаружен квадрокоптер. Прибывшие на место сотрудники группы быстрого реагирования увидели четырехвинтовой квадрокоптер без серийного номера кустарного производства, но с видеокамерой, и вызвали полицию», — сообщили в пресс-службе охранного предприятия «Право роста».
Прибывшие сотрудники полиции изъяли дрон для установления его принадлежности и всех обстоятельств происшествия. «Предварительно установлено, что предмет не представляет опасности. В настоящее время устанавливается хозяин устройства», — сообщили в МВД республики Башкортостан, пишет сайт «74.ру».
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