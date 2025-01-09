09 января 2025

Стало известно, почему власти Перми заставляют снести здания на шоссе Космонавтов

Власти Перми добиваются сноса восьми зданий на шоссе Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
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Собственников зданий на шоссе Космонавтов не уведомили о требовании их снести
Собственников зданий на шоссе Космонавтов не уведомили о требовании их снести Фото:

Собственники зданий на шоссе Космонавтов, которые хотят снести пермские власти, не получили разрешение на строительство от минобороны РФ или использовали участки не по назначению. При этом многие владельцы объектов узнали о требованиях снести их только из исков.

«Бывшие владельцы одного из зданий не получили разрешение от Минобороны, которое одобряет застройку в охранной зоне пермского аэропорта. Кроме того, собственники используют некоторые участки не по назначению. Например, на шоссе Космонавтов, 182 должен быть гараж, но там работает магазин электроники», — пишет 59.RU. Судебные разбирательства начнутся в этом году.

В краевом минтрансе не подтвердили предположение, что здания хотят снести в связи с расширением шоссе Космонавтов. Как сообщили корреспонденту издания, изъятие необходимых участков ведется преимущественно на другой стороне улицы и уже завершается. Начать работы на участке планируют в 2026 году. Дорогу сделают попеременно шести– и восьмиполосной.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Индустриального района требует признать ряд объектов на шоссе Космонавтов самовольными и снести их. Речь идет о зданиях №№172, 180, 182, 186, 188, 198, 240 и 374. В них работают торговые центры и магазины. Суд также ввел обеспечительные меры и запретил проводить регистрацию сделок в отношении некоторых объектов.

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Собственники зданий на шоссе Космонавтов, которые хотят снести пермские власти, не получили разрешение на строительство от минобороны РФ или использовали участки не по назначению. При этом многие владельцы объектов узнали о требованиях снести их только из исков. «Бывшие владельцы одного из зданий не получили разрешение от Минобороны, которое одобряет застройку в охранной зоне пермского аэропорта. Кроме того, собственники используют некоторые участки не по назначению. Например, на шоссе Космонавтов, 182 должен быть гараж, но там работает магазин электроники», — пишет 59.RU. Судебные разбирательства начнутся в этом году. В краевом минтрансе не подтвердили предположение, что здания хотят снести в связи с расширением шоссе Космонавтов. Как сообщили корреспонденту издания, изъятие необходимых участков ведется преимущественно на другой стороне улицы и уже завершается. Начать работы на участке планируют в 2026 году. Дорогу сделают попеременно шести– и восьмиполосной. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Индустриального района требует признать ряд объектов на шоссе Космонавтов самовольными и снести их. Речь идет о зданиях №№172, 180, 182, 186, 188, 198, 240 и 374. В них работают торговые центры и магазины. Суд также ввел обеспечительные меры и запретил проводить регистрацию сделок в отношении некоторых объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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