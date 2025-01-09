Стало известно, почему власти Перми заставляют снести здания на шоссе Космонавтов

Собственники зданий на шоссе Космонавтов, которые хотят снести пермские власти, не получили разрешение на строительство от минобороны РФ или использовали участки не по назначению. При этом многие владельцы объектов узнали о требованиях снести их только из исков.
«Бывшие владельцы одного из зданий не получили разрешение от Минобороны, которое одобряет застройку в охранной зоне пермского аэропорта. Кроме того, собственники используют некоторые участки не по назначению. Например, на шоссе Космонавтов, 182 должен быть гараж, но там работает магазин электроники», — пишет 59.RU. Судебные разбирательства начнутся в этом году.
В краевом минтрансе не подтвердили предположение, что здания хотят снести в связи с расширением шоссе Космонавтов. Как сообщили корреспонденту издания, изъятие необходимых участков ведется преимущественно на другой стороне улицы и уже завершается. Начать работы на участке планируют в 2026 году. Дорогу сделают попеременно шести– и восьмиполосной.
Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Индустриального района требует признать ряд объектов на шоссе Космонавтов самовольными и снести их. Речь идет о зданиях №№172, 180, 182, 186, 188, 198, 240 и 374. В них работают торговые центры и магазины. Суд также ввел обеспечительные меры и запретил проводить регистрацию сделок в отношении некоторых объектов.
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