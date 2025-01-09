09 января 2025

В Тюмени рухнули цены на горячие источники

В Тюмени до 20% снизились цены на горячие источники
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на вход упала до 20%
Цена на вход упала до 20% Фото:

В Тюмени цены на горячие источники упали на 20%. Снижение стоимости связано с окончанием новогодних каникул. Данные об этом взяты с сайтов комплексов.

Значительнее всего подешевел вход в термальные бассейны на курорте «Марциаль». На новогодних праздниках стоимость одного билета составляла 4 500 рублей, сейчас искупаться в выходные дни можно за 3 100 рублей. При этом, часть комплекса попала под реконструкцию и к посещению доступны не все локации.

На 400 рублей снизилась стоимость билета на источники в комплексе «Сосновый бор». Цена за вход теперь там составляет 1 100 рублей за одного взрослого в выходной день.

На 300 рублей подешевели курорты «Советский» и «Волна». Их цена — 1 300 и 1 400 рублей соответственно.

Самая дешевая стоимость на вход — 800 рублей в комплексе «Тюменский». По сравнению с новогодними ценами разбег составил 200 рублей.

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В Тюмени цены на горячие источники упали на 20%. Снижение стоимости связано с окончанием новогодних каникул. Данные об этом взяты с сайтов комплексов. Значительнее всего подешевел вход в термальные бассейны на курорте «Марциаль». На новогодних праздниках стоимость одного билета составляла 4 500 рублей, сейчас искупаться в выходные дни можно за 3 100 рублей. При этом, часть комплекса попала под реконструкцию и к посещению доступны не все локации. На 400 рублей снизилась стоимость билета на источники в комплексе «Сосновый бор». Цена за вход теперь там составляет 1 100 рублей за одного взрослого в выходной день. На 300 рублей подешевели курорты «Советский» и «Волна». Их цена — 1 300 и 1 400 рублей соответственно. Самая дешевая стоимость на вход — 800 рублей в комплексе «Тюменский». По сравнению с новогодними ценами разбег составил 200 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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