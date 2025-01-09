В Тюмени рухнули цены на горячие источники

В Тюмени цены на горячие источники упали на 20%. Снижение стоимости связано с окончанием новогодних каникул. Данные об этом взяты с сайтов комплексов.
Значительнее всего подешевел вход в термальные бассейны на курорте «Марциаль». На новогодних праздниках стоимость одного билета составляла 4 500 рублей, сейчас искупаться в выходные дни можно за 3 100 рублей. При этом, часть комплекса попала под реконструкцию и к посещению доступны не все локации.
На 400 рублей снизилась стоимость билета на источники в комплексе «Сосновый бор». Цена за вход теперь там составляет 1 100 рублей за одного взрослого в выходной день.
На 300 рублей подешевели курорты «Советский» и «Волна». Их цена — 1 300 и 1 400 рублей соответственно.
Самая дешевая стоимость на вход — 800 рублей в комплексе «Тюменский». По сравнению с новогодними ценами разбег составил 200 рублей.
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