Пермяков пригласили принять участие в самом массовом забеге в России

Регистрация на пермский полумарафон «ЗаБег РФ» открыта
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Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» пройдет 24 мая
Пермский полумарафон «ЗаБег РФ» пройдет 24 мая Фото:

Жители Пермского края смогут принять участие в самом массовом забеге в России. Полумарафон «ЗаБег РФ» пройдет 24 мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края.

«Пермский полумарафон „ЗаБег РФ“ — часть самого массового забега в стране. Он пройдет 24 мая, регистрация на событие уже открыта», — говорится на сайте главы региона. Министр физкультуры Пермского края Татьяна Чеснокова назвала полумарафон знаковым для региона мероприятием.

«Это знаковое для региона мероприятие, которое открывает большой беговой сезон в Пермском крае. Важно, что само движение становится все более популярным и вовлекает все большее количество людей», — приводит пресс-служба губернатора Прикамья слова Чесноковой. Чиновница также подчеркнула, что забег «объединяет людей разного возраста, профессий и спортивной подготовки».

Пермяки синхронно пробегут вместе с участниками спортивного мероприятия из разных регионов страны. Спортсменов ждут обновленные маршруты дистанций различного уровня: от новичка до профи:

  • 21 км — вызов для тех, кто не боится трудностей;
  • 10 км — шаг к новым целям;
  • 5 км с ПСБ — идеальный старт для начинающих;
  • 1 км — для маленьких чемпионов;
  • 300 метров — для самых юных участников;
  • 5 км северной ходьбы — для тех, кто выбирает активный отдых с палками.

«ЗаБег.РФ» дважды вошел в книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах. В 2024 году участие в забеге приняла команда правительства Пермского края.

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Жители Пермского края смогут принять участие в самом массовом забеге в России. Полумарафон «ЗаБег РФ» пройдет 24 мая 2025 года. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства края. «Пермский полумарафон „ЗаБег РФ“ — часть самого массового забега в стране. Он пройдет 24 мая, регистрация на событие уже открыта», — говорится на сайте главы региона. Министр физкультуры Пермского края Татьяна Чеснокова назвала полумарафон знаковым для региона мероприятием. «Это знаковое для региона мероприятие, которое открывает большой беговой сезон в Пермском крае. Важно, что само движение становится все более популярным и вовлекает все большее количество людей», — приводит пресс-служба губернатора Прикамья слова Чесноковой. Чиновница также подчеркнула, что забег «объединяет людей разного возраста, профессий и спортивной подготовки». Пермяки синхронно пробегут вместе с участниками спортивного мероприятия из разных регионов страны. Спортсменов ждут обновленные маршруты дистанций различного уровня: от новичка до профи: «ЗаБег.РФ» дважды вошел в книгу рекордов Гиннесса, как крупнейший полумарафон с синхронным стартом в мире в 2020 и 2021 годах. В 2024 году участие в забеге приняла команда правительства Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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