В Челябинскую область запретили ввозить 36 тонн пакистанских мандаринов

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 36 тонн мандаринов из Пакистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, две партии цитрусовых пытались ввезти с нарушением карантинного законодательства.
«С 1 по 10 января при проведении фитосанитарного контроля выявлено, что две партии мандаринов из Пакистана ввозились с нарушением действующего законодательства в области карантина растений. Информация, указанная на этикетках, не сообщала о стране происхождения товара», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
Остановили продукцию на российско-казахстанской границе в пункте пропуска «Бугристое». Перевозчикам выдали предписания вернуть мандарины на территорию Казахстана. Возбуждены дела об административном правонарушении.
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