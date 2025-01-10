В Челябинскую область запретили ввозить 36 тонн пакистанских мандаринов

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Цитрусовые вернули, а на перевозчиков составили протоколы
Цитрусовые вернули, а на перевозчиков составили протоколы Фото:

Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 36 тонн мандаринов из Пакистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, две партии цитрусовых пытались ввезти с нарушением карантинного законодательства.

«С 1 по 10 января при проведении фитосанитарного контроля выявлено, что две партии мандаринов из Пакистана ввозились с нарушением действующего законодательства в области карантина растений. Информация, указанная на этикетках, не сообщала о стране происхождения товара», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Остановили продукцию на российско-казахстанской границе в пункте пропуска «Бугристое». Перевозчикам выдали предписания вернуть мандарины на территорию Казахстана. Возбуждены дела об административном правонарушении.

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Россельхознадзор запретил ввозить в Челябинскую область 36 тонн мандаринов из Пакистана. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, две партии цитрусовых пытались ввезти с нарушением карантинного законодательства. «С 1 по 10 января при проведении фитосанитарного контроля выявлено, что две партии мандаринов из Пакистана ввозились с нарушением действующего законодательства в области карантина растений. Информация, указанная на этикетках, не сообщала о стране происхождения товара», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора. Остановили продукцию на российско-казахстанской границе в пункте пропуска «Бугристое». Перевозчикам выдали предписания вернуть мандарины на территорию Казахстана. Возбуждены дела об административном правонарушении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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