У спикера свердловского заксо появился новый советник

У спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной появилась новая советница. Ставку заняла Анна Шкерина, до этого работавшая пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева, а в последнее время занимавшая пост замглавы областного департамента информационной политики. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Бабушкина.
«Да, это действительно так. Была вакантная ставка, и мы ее заняли», — отметила она. Функционал Шкериной еще обсуждается, но совершенно точно она будет сопровождать спикера в поездках по территориям и взаимодействовать со СМИ. Анна Шкерина работала в ДИПе с 2013 года, еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!