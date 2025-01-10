У спикера свердловского заксо появился новый советник

Экс-замглавы свердловского ДИП Шкерина перешла в областной парламент
© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов к памятнику Борису Ельцину. Екатеринбург, шкерина шмакова анна
Последние 12 лет Анна Шкерина занималась пиаром свердловских властей Фото:

У спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной появилась новая советница. Ставку заняла Анна Шкерина, до этого работавшая пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева, а в последнее время занимавшая пост замглавы областного департамента информационной политики. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Бабушкина.

«Да, это действительно так. Была вакантная ставка, и мы ее заняли», — отметила она. Функционал Шкериной еще обсуждается, но совершенно точно она будет сопровождать спикера в поездках по территориям и взаимодействовать со СМИ. Анна Шкерина работала в ДИПе с 2013 года, еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости.

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У спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной появилась новая советница. Ставку заняла Анна Шкерина, до этого работавшая пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева, а в последнее время занимавшая пост замглавы областного департамента информационной политики. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Бабушкина. «Да, это действительно так. Была вакантная ставка, и мы ее заняли», — отметила она. Функционал Шкериной еще обсуждается, но совершенно точно она будет сопровождать спикера в поездках по территориям и взаимодействовать со СМИ. Анна Шкерина работала в ДИПе с 2013 года, еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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