У спикера свердловского заксо появился новый советник

Экс-замглавы свердловского ДИП Шкерина перешла в областной парламент

10 января 2025 в 16:14 Размер текста - 17 +

Последние 12 лет Анна Шкерина занималась пиаром свердловских властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной появилась новая советница. Ставку заняла Анна Шкерина, до этого работавшая пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева, а в последнее время занимавшая пост замглавы областного департамента информационной политики. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Бабушкина. «Да, это действительно так. Была вакантная ставка, и мы ее заняли», — отметила она. Функционал Шкериной еще обсуждается, но совершенно точно она будет сопровождать спикера в поездках по территориям и взаимодействовать со СМИ. Анна Шкерина работала в ДИПе с 2013 года, еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У спикера свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной появилась новая советница. Ставку заняла Анна Шкерина, до этого работавшая пресс-секретарем губернатора Евгения Куйвашева, а в последнее время занимавшая пост замглавы областного департамента информационной политики. Эту информацию URA.RU подтвердила сама Бабушкина. «Да, это действительно так. Была вакантная ставка, и мы ее заняли», — отметила она. Функционал Шкериной еще обсуждается, но совершенно точно она будет сопровождать спикера в поездках по территориям и взаимодействовать со СМИ. Анна Шкерина работала в ДИПе с 2013 года, еще раньше была собственным корреспондентом РИА Новости.