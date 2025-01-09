«Газпром» в ЯНАО выплатил солидную премию уже уволенному вахтовику

В Надыме (ЯНАО) вахтовый рабочий добился выплаты годовой премии в «Газпром трансгаз Югорск» после увольнения. На момент начисления вознаграждения сотрудникам компании вахтовик уже не работал, но нашел убедительные доводы в суде и победил. Апелляция истца поддержала. Подробности — в материале URA.RU.
Как следует из апелляционного определения окружного суда ЯНАО, Александр отработал в одном из ямальских ЛПУ «Газпром трансгаз Югорск» около 22 лет линейным трубопроводчиком, а также машинистом технологических компрессоров. С 2014 года работа была вахтовой. После увольнения по собственному желанию в декабре 2023 года узнал, что спустя полгода сотрудникам ЛПУ выплатили годовую премию, и обратился в суд с тем, чтобы добиться вознаграждения. Деньги Александр считал заслуженными.
«Истец полагал дискриминацией действия ответчика в невыплате ему премии как работнику, не работающему в компании, но отработавшему период, за который выплачивается премия», — говорится в решении Надымского горсуда.
В свою очередь, представитель компании настаивал на том, что после увольнения истец исключается из круга лиц, имеющих право на получение премии. И позже, в ходе апелляции, повторял, что вознаграждение носит стимулирующий характер. «Решением суда ошибочно сделан вывод о дискриминации истца», — считал представитель «Газпрома».
Но судьи в первой и второй инстанциях сочли эти доводы неубедительными. С ООО «Газпром трансгаз Югорск» в пользу вахтовика Александра взыскали премию по итогам работы за 2023 год в размере 209,4 тысяч рублей.
«Прекращение трудовых отношений между работником и работодателем в расчетном периоде само по себе не является основанием для невыплаты работнику годовой премии», – решил суд.
Ранее URA.RU рассказывало, что вахтовик, занятый в сфере нефтегазового строительства в Сабетте (ЯНАО), остался доволен выплатами, условиями работы и проживания. «Обещали 190 тысяч рублей, а заплатили 210 тысяч рублей, вахта 49/49, можно продлеваться», — сообщил вахтовый рабочий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!