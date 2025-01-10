Экс-глава управления ЖКХ Златоуста спустя 1,5 месяца покинул пост в Ярославле

Бывший начальник управления ЖКХ Златоуста (Челябинская область) Андрей Самохвалов спустя полтора месяца после назначения на пост в Ярославле покидает его. Руководитель возглавлял администрацию Кировского и Ленинского районов города.
«Последним рабочим днем Андрея Самохвалова в должности первого заместителя главы Ярославля стал 9 января. Он исполнял обязанности руководителя чуть больше полутора месяцев с ноября 2024 года. Благодарим за работу, желаем успеха и достижения намеченных целей», — сайт «76.ру» привел официальное сообщение администрации района.
Врио главы администрации назначена заместитель главы администрации по вопросам содержания территорий Любовь Сергеева. После ухода с поста Алексея Сокова в июле 2024 года она уже исполняла подобные функции.
При этом на сайте района в качестве руководителя Самохвалов значится до сих пор. В мэрии на запрос URA.RU не ответили, как и на телефонный звонок.
Самохвалов работал в администрации мэра Максима Пекарского, но в сентябре 2024 года покинул пост и позже переехал в Ярославль. К тому моменту главой Златоуста в августе депутаты избрали Олега Решетникова. В прошлом Самохвалов являлся помощником депутата заксобрания Челябинской области и депутата Госдумы, руководил управляющей компанией в Челябинске.
При подготовке материала корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Самохвалова, но сработал автоответчик. Комментарий будет опубликован в случае поступления.
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