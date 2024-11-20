Челябинский VIP-чиновник получил новый пост в Ярославле

Экс-глава управления ЖКХ Златоуста Самохвалов возглавит два района в Ярославле

20 ноября 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Андрей Самохвалов (на переднем плане) продолжит карьеру муниципального чиновника в Ярославле Фото: Алексей Казанцев © URA.RU Бывший начальник управления ЖКХ мэрии Златоуста будет руководить администрациями Кировского и Ленинского районов Ярославле в качестве первого замглавы с перспективой дальнейшего повышения. Об этом сообщили в мэрии города. «На должность первого заместителя главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов назначили Андрея Юрьевича Самохвалова. Андрей Юрьевич родился в Челябинской области, получил два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „политология“. Последние 10 лет занимал должности руководителей организаций в сфере ЖКХ», — говорится в сообщении. Фактически Самохвалов будет руководить администрацией с перспективой дальнейшего повышения до главы. Исполнявшая обязанности главы Любовь Сергеева останется заместителем по вопросам содержания территорий. Андрею Самохвалову 34 года. На Урале он возглавлял управляющие компании «Инициатива» и «Западный луч», в 2017—2018 годах был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина. Карьера в Челябинской области у чиновника не задалась. В марте 2022 года в мэрии Златоуста появилась полиция: визит следователей предваряла группа спецназа, ворвавшаяся в здание. После изъятия большого объема документов, касающихся муниципальных контрактов, на квартире заместителя Самохвалова — Владимира Горбунова — провели обыск уже сотрудники ФСБ. Затем силовики задержали замглавы муниципального учреждения «Благоустройство» Антона Нагаева. Впоследствии Горбунова и Нагаева арестовали по обвинению во взятках и мошенничестве на миллионы рублей, а Самохвалов предпочел подать в отставку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший начальник управления ЖКХ мэрии Златоуста будет руководить администрациями Кировского и Ленинского районов Ярославле в качестве первого замглавы с перспективой дальнейшего повышения. Об этом сообщили в мэрии города. «На должность первого заместителя главы территориальной администрации Кировского и Ленинского районов назначили Андрея Юрьевича Самохвалова. Андрей Юрьевич родился в Челябинской области, получил два высших образования по специальностям „юриспруденция“ и „политология“. Последние 10 лет занимал должности руководителей организаций в сфере ЖКХ», — говорится в сообщении. Фактически Самохвалов будет руководить администрацией с перспективой дальнейшего повышения до главы. Исполнявшая обязанности главы Любовь Сергеева останется заместителем по вопросам содержания территорий. Андрею Самохвалову 34 года. На Урале он возглавлял управляющие компании «Инициатива» и «Западный луч», в 2017—2018 годах был помощником депутата Госдумы от ЛДПР Виталия Пашина. Карьера в Челябинской области у чиновника не задалась. В марте 2022 года в мэрии Златоуста появилась полиция: визит следователей предваряла группа спецназа, ворвавшаяся в здание. После изъятия большого объема документов, касающихся муниципальных контрактов, на квартире заместителя Самохвалова — Владимира Горбунова — провели обыск уже сотрудники ФСБ. Затем силовики задержали замглавы муниципального учреждения «Благоустройство» Антона Нагаева. Впоследствии Горбунова и Нагаева арестовали по обвинению во взятках и мошенничестве на миллионы рублей, а Самохвалов предпочел подать в отставку.