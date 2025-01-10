Пермских ветеранов СВО приглашают на кадровую программу, которую инициировал Путин

В Пермском крае участники спецоперации могут стать участниками кадровой программы «Время героев». Срок регистрации на второй поток истекает 15 января, отмечается на сайте губернатора и правительства Прикамья.
«До 15 января участники СВО в регионах России смогут зарегистрироваться на второй поток программы „Время героев“. На сегодняшний день в Пермском крае уже есть примеры назначения на ответственные должности участников первого потока: Леонид Новохатский назначен руководителем „Молодой Гвардии ЕР“ по Пермскому краю, а Александр Григоренко стал директором школы №87 города Перми», — говорится на сайте губернатора Прикамья.
На новый поток смогут попасть:
- кандидаты, которые показали лучше результаты во время первой волны отбора, но не прошли в число участников;
- участники, которые успешно прошли тестирование в пунктах дистанционной оценки
- те, кто показал лучшие результаты по итогам прохождения дистанционной программы обучения Президентской академии.
Заявку на участие могут подать и новые кандидаты. Глава Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в Пермском крае планируют запустить региональную обучающую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Прикамья». Программа «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.
URA.RU писало, что Новохатский ушел на СВО добровольцем. В 2024 году он возглавил региональное отделение «Молодой гвардии Единой России». Григоренко дважды принимал участие в спецоперации. Сейчас ветеран СВО руководит пермской школой. Оба пермяка имеют награды за участие в спецоперации.
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