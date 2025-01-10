Пермских ветеранов СВО приглашают на кадровую программу, которую инициировал Путин

В Пермском крае ветеранов СВО ждут на второй поток программы «Время героев»
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Пермяки могут подать заявку на участие в программе «Время героев» до 15 января
Пермяки могут подать заявку на участие в программе «Время героев» до 15 января Фото:

В Пермском крае участники спецоперации могут стать участниками кадровой программы «Время героев». Срок регистрации на второй поток истекает 15 января, отмечается на сайте губернатора и правительства Прикамья.

«До 15 января участники СВО в регионах России смогут зарегистрироваться на второй поток программы „Время героев“. На сегодняшний день в Пермском крае уже есть примеры назначения на ответственные должности участников первого потока: Леонид Новохатский назначен руководителем „Молодой Гвардии ЕР“ по Пермскому краю, а Александр Григоренко стал директором школы №87 города Перми», — говорится на сайте губернатора Прикамья.

На новый поток смогут попасть:

  • кандидаты, которые показали лучше результаты во время первой волны отбора, но не прошли в число участников;
  • участники, которые успешно прошли тестирование в пунктах дистанционной оценки
  • те, кто показал лучшие результаты по итогам прохождения дистанционной программы обучения Президентской академии.

Заявку на участие могут подать и новые кандидаты. Глава Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в Пермском крае планируют запустить региональную обучающую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Прикамья». Программа «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

URA.RU писало, что Новохатский ушел на СВО добровольцем. В 2024 году он возглавил региональное отделение «Молодой гвардии Единой России». Григоренко дважды принимал участие в спецоперации. Сейчас ветеран СВО руководит пермской школой. Оба пермяка имеют награды за участие в спецоперации.

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В Пермском крае участники спецоперации могут стать участниками кадровой программы «Время героев». Срок регистрации на второй поток истекает 15 января, отмечается на сайте губернатора и правительства Прикамья. «До 15 января участники СВО в регионах России смогут зарегистрироваться на второй поток программы „Время героев“. На сегодняшний день в Пермском крае уже есть примеры назначения на ответственные должности участников первого потока: Леонид Новохатский назначен руководителем „Молодой Гвардии ЕР“ по Пермскому краю, а Александр Григоренко стал директором школы №87 города Перми», — говорится на сайте губернатора Прикамья. На новый поток смогут попасть: Заявку на участие могут подать и новые кандидаты. Глава Пермского края Дмитрий Махонин ранее отмечал, что в Пермском крае планируют запустить региональную обучающую программу для ветеранов и участников СВО «Герои Прикамья». Программа «Время героев» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. URA.RU писало, что Новохатский ушел на СВО добровольцем. В 2024 году он возглавил региональное отделение «Молодой гвардии Единой России». Григоренко дважды принимал участие в спецоперации. Сейчас ветеран СВО руководит пермской школой. Оба пермяка имеют награды за участие в спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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