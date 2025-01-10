Пермяки массово жалуются на заваленные снегом дворы и дороги

10 января 2025 в 17:17 Размер текста - 17 +

Жалобы на нечищенные дороги приходят из разных городов Пермского края Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Жители Пермского края недовольны уборкой дворов и дорог. Жалобы поступают из Александровска, Нытвы, Перми, Суксуна, села Усть-Сыны, Чайковского. Фотографиями заваленных снегом улиц прикамцы делятся в соцсетях. «Центр Перми, улица Клименко, 24, рядом с СИЗО №1. Единственный рядом пешеходный переход завален снегом. Что происходит с уборкой снега нынче?», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Жалобы поступают практически из всех районов города. «Администрация города не планирует чистить дороги в микрорайоне Ива? По ним невозможно ездить и их переходить», — сетует другая пермячка. В микрорайоне Новые Ляды автолюбители с трудом выезжают из частного сектора. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми обратили внимание на заваленную снегом стоянку по улице Революции, 14. Как сообщили в краевом минтрансе, снегоуборочная техника не может подъехать к парковочным карманам из-за оставленных там автомобилей, поэтому уборка становится проблематичной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Пермского края недовольны уборкой дворов и дорог. Жалобы поступают из Александровска, Нытвы, Перми, Суксуна, села Усть-Сыны, Чайковского. Фотографиями заваленных снегом улиц прикамцы делятся в соцсетях. «Центр Перми, улица Клименко, 24, рядом с СИЗО №1. Единственный рядом пешеходный переход завален снегом. Что происходит с уборкой снега нынче?», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Жалобы поступают практически из всех районов города. «Администрация города не планирует чистить дороги в микрорайоне Ива? По ним невозможно ездить и их переходить», — сетует другая пермячка. В микрорайоне Новые Ляды автолюбители с трудом выезжают из частного сектора. URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми обратили внимание на заваленную снегом стоянку по улице Революции, 14. Как сообщили в краевом минтрансе, снегоуборочная техника не может подъехать к парковочным карманам из-за оставленных там автомобилей, поэтому уборка становится проблематичной.