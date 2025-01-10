Пермяки массово жалуются на заваленные снегом дворы и дороги

Жители Пермского края недовольны уборкой дворов и дорог. Жалобы поступают из Александровска, Нытвы, Перми, Суксуна, села Усть-Сыны, Чайковского. Фотографиями заваленных снегом улиц прикамцы делятся в соцсетях.
«Центр Перми, улица Клименко, 24, рядом с СИЗО №1. Единственный рядом пешеходный переход завален снегом. Что происходит с уборкой снега нынче?», — говорится в посте в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». Жалобы поступают практически из всех районов города. «Администрация города не планирует чистить дороги в микрорайоне Ива? По ним невозможно ездить и их переходить», — сетует другая пермячка. В микрорайоне Новые Ляды автолюбители с трудом выезжают из частного сектора.
URA.RU отправило запрос в министерство транспорта Пермского края. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Перми обратили внимание на заваленную снегом стоянку по улице Революции, 14. Как сообщили в краевом минтрансе, снегоуборочная техника не может подъехать к парковочным карманам из-за оставленных там автомобилей, поэтому уборка становится проблематичной.
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