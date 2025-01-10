В Пермь приедут два федеральных министра

На следующей неделе в Прикамье ждут сразу двух федеральных министров. По данным источников URA.RU, 17 января регион посетят глава минобрнауки Валерий Фальков и министр экономического развития, бывший губернатор Пермского края Максим Решетников.
«Они будут принимать участие в стратегической сессии в Пермском госуниверситете. Также Решетников намерен посетить несколько промпредприятий. Программу визита готовит Фальков», — говорят инсайдеры.
URA.RU направило запросы в пресс-службы минобрнауки и администрации губернатора Пермского края. На момент публикации ответы не были получены. В пресс-службе минэка агентству подтвердили информацию о визите Максима Решетникова в Пермь.
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