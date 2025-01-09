На Ямале открылся зимник, от которого зависит подвоз продуктов в райцентр

На Ямале открылся зимник Коротчаево – Красноселькуп
На Ямале открылась зимняя автодорога Коротчаево — Красноселькуп. Об этом сообщила пресс-служба окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.
«С 18.00 откроется движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп. Проезд будет доступен для полноприводного транспорта массой до 20 тонн», — сказано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что в магазинах Красноселькупского отсутствуют продукты первой необходимости. По словам сельчан, основной причиной пустых полок был закрытый зимник.
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