В Перми временно закроют ледовый городок

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Ледовый городок закроют 11-12 января
Ледовый городок закроют 11-12 января Фото:

Из-за оттепели в Перми закроют главный ледовый городок на эспланаде. Он не будет работать 11-12 января, сообщается на странице «Пермской дирекции» в соцсети «ВКонтакте».

«В предстоящие выходные, 11-12 января, центральный ледовый городок Перми будет закрыт из-за аномально теплой погоды. При таких условиях эксплуатация ледовых объектов невозможна», — говорится в сообщении.

Ледовый городок вернется к прежнему режиму работы, когда вновь установится холодная погода. По прогнозам похолодание ожидается уже 13 января.

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Из-за оттепели в Перми закроют главный ледовый городок на эспланаде. Он не будет работать 11-12 января, сообщается на странице «Пермской дирекции» в соцсети «ВКонтакте». «В предстоящие выходные, 11-12 января, центральный ледовый городок Перми будет закрыт из-за аномально теплой погоды. При таких условиях эксплуатация ледовых объектов невозможна», — говорится в сообщении. Ледовый городок вернется к прежнему режиму работы, когда вновь установится холодная погода. По прогнозам похолодание ожидается уже 13 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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