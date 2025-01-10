В Перми временно закроют ледовый городок

Ледовый городок закроют 11-12 января
Из-за оттепели в Перми закроют главный ледовый городок на эспланаде. Он не будет работать 11-12 января, сообщается на странице «Пермской дирекции» в соцсети «ВКонтакте».
«В предстоящие выходные, 11-12 января, центральный ледовый городок Перми будет закрыт из-за аномально теплой погоды. При таких условиях эксплуатация ледовых объектов невозможна», — говорится в сообщении.
Ледовый городок вернется к прежнему режиму работы, когда вновь установится холодная погода. По прогнозам похолодание ожидается уже 13 января.
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