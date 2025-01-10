«Астон» сохранил права на спорную землю в Екатеринбурге

Арбитражный суд Свердловской области вынес вердикт по делу о законности развития земельного участка на улице Советская в Екатеринбурге. Требования прокуратуры региона к местному министерству по управлению госимуществом и компании «Астон. История» удовлетворены, передает корреспондент URA.RU.
Участок, на котором девелопер начал реконструировать объект спортивного назначения с подземной автостоянкой под многоэтажный жилой дом, вернут региональным властям. При этом у застройщика остается право аренды территории, и теперь компания вновь пройдет через процедуру перевода участка в собственность, чтобы продолжить строительство дома.
После этого работы возобновятся. Все обязательства перед дольщиками, которые приобрели квартиры в многоэтажке, будут выполнены в полном объеме, заверили URA.RU в организации.
Кроме того, «Астон. История» завершит ремонт соседних пятиэтажек и благоустройство дворовых территорий. Эти работы застройщик взял на себя при старте строительства.
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