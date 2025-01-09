В Сургуте жители устроили драку с поножовщиной у шиномонтажки

В Сургуте (ХМАО) мужчины после конфликта возле шиномонтажки устроили драку, вооружившись ножом и металлической трубой. Оба получили травмы, полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства инцидента.
«Приезжий напал на двух мужчин возле шиномонтажки — на Дмитрия и его отца. Взял железные трубы и начал избивать ими мужчин. Бил жестоко, до мяса и костей. И только благодаря тому, что у сына оказался нож, приезжий охладил пыл и не случилось самое страшное», — написал telegram-канал «Русская община».
Конфликт начался после того, как приезжий по каким-то причинам якобы стал оскорблять отца Дмитрия, а после набросился на него с кулаками, сообщает канал. Однако среди участников драки не оказалось мигрантов — все участники граждане России.
Как сообщили агентству в УМВД по ХМАО, нападавший с металлической трубой получил ножевое ранение в колено, а его оппонент — побои легкой степени. На парня с ножом завели уголовное дело за умышленное причинение вреда средней тяжести.
«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении потерпевшего, по статье 115 УК РФ „Умышленное причинение легкого вреда здоровью“, — уточнила агентству пресс-служба полиции.
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