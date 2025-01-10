Reuters узнало о новых санкциях США против российских нефтяников

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В возможный новый пакет санкций США войдут российские нефтяные компании
В возможный новый пакет санкций США войдут российские нефтяные компании Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты готовятся ввести новый пакет санкций, нацеленных на российский нефтяной сектор. В документе Минфина США говорится, что санкции затронут около 180 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть, а также десятки трейдеров.

«Новый пакет антироссийских санкций США будет направлен против российского нефтяного сектора, в него войдут около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, десятки трейдеров, две крупные компании и их руководители», — пишет Reuters со ссылкой на документы, которые распространяются среди американских трейдеров. Агентство уточняет, что не может подтвердить, что документы подлинные.  Согласно данным, в список санкций попадут не только физические лица и компании из нефтяного сектора, но и страховые компании, такие как «Ингосстрах» и «Альфастрахование».

Акции российских нефтяных гигантов «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» упали на фоне сообщений о потенциальных американских санкциях. По информации экспертов, это связано с реакцией инвесторов на пока что не подтвержденные сообщения о возможном включении «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Совкомфлота» в новый список санкций Соединенных Штатов и Великобритании.

Прошлый пакет санкций против России США ввели 21 ноября 2024 года, он затронул, в частности, Газпромбанк и компанию «Дом.РФ». Санкционные меры охватили более 50 российских банков, имеющих международные связи, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц. Российское правительство осудило данные санкции, назвав их нелегитимными и не приносящими результатов.

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Соединенные Штаты готовятся ввести новый пакет санкций, нацеленных на российский нефтяной сектор. В документе Минфина США говорится, что санкции затронут около 180 нефтяных танкеров, которые перевозят российскую нефть, а также десятки трейдеров. «Новый пакет антироссийских санкций США будет направлен против российского нефтяного сектора, в него войдут около 180 нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, десятки трейдеров, две крупные компании и их руководители», — пишет Reuters со ссылкой на документы, которые распространяются среди американских трейдеров. Агентство уточняет, что не может подтвердить, что документы подлинные.  Согласно данным, в список санкций попадут не только физические лица и компании из нефтяного сектора, но и страховые компании, такие как «Ингосстрах» и «Альфастрахование». Акции российских нефтяных гигантов «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» упали на фоне сообщений о потенциальных американских санкциях. По информации экспертов, это связано с реакцией инвесторов на пока что не подтвержденные сообщения о возможном включении «Сургутнефтегаза», «Газпром нефти» и «Совкомфлота» в новый список санкций Соединенных Штатов и Великобритании. Прошлый пакет санкций против России США ввели 21 ноября 2024 года, он затронул, в частности, Газпромбанк и компанию «Дом.РФ». Санкционные меры охватили более 50 российских банков, имеющих международные связи, 40 регистраторов ценных бумаг и 15 физлиц. Российское правительство осудило данные санкции, назвав их нелегитимными и не приносящими результатов.
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