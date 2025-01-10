Какие популярные фильмы жители ХМАО смотрят в кинотеатрах

Самыми популярными фильмами в югорских кинотеатрах стали «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». Каждую из премьер с начала 2025 года посмотрели почти по 50 тысяч зрителей. Аналитика представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).
«В ХМАО со 2 по 8 января „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ посмотрело 47 696 зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 788 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 61 человеку», — следует из данных ЕАИС.
С небольшим отрывом по просмотрам второе место в окружном топе новогоднего проката занял фильм «Финист. Первый богатырь». За девять дней его посмотрели почти 45 тысяч югорчан. В кинотеатрах ХМАО премьеру показали на 162 сеанса больше в сравнении с «Волшебником Изумрудного города».
Замыкает топ-3 новый «Домовенок Кузя». Югорчане проявили интерес к ремейку советского мультфильма больше, чем к новогодней комедии «Елки 11».
Между тем в некоторых кинотеатрах округа показывают и голливудские блокбастеры. Среди них — третья часть «Соника» и мультфильм «Муфаса: Король Лев».
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