Какие популярные фильмы жители ХМАО смотрят в кинотеатрах

«Волшебник Изумрудного города» бьет рекорды по просмотрам в кинотеатрах ХМАО
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За девять дней фильм «Волшебник Изумрудного города» посмотрели почти 50 тысяч зрителей в югорских кинотеатрах
За девять дней фильм «Волшебник Изумрудного города» посмотрели почти 50 тысяч зрителей в югорских кинотеатрах Фото:

Самыми популярными фильмами в югорских кинотеатрах стали «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». Каждую из премьер с начала 2025 года посмотрели почти по 50 тысяч зрителей. Аналитика представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС).

«В ХМАО со 2 по 8 января „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ посмотрело 47 696 зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 788 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 61 человеку», — следует из данных ЕАИС.

С небольшим отрывом по просмотрам второе место в окружном топе новогоднего проката занял фильм «Финист. Первый богатырь». За девять дней его посмотрели почти 45 тысяч югорчан. В кинотеатрах ХМАО премьеру показали на 162 сеанса больше в сравнении с «Волшебником Изумрудного города».

Замыкает топ-3 новый «Домовенок Кузя». Югорчане проявили интерес к ремейку советского мультфильма больше, чем к новогодней комедии «Елки 11».

Между тем в некоторых кинотеатрах округа показывают и голливудские блокбастеры. Среди них — третья часть «Соника» и мультфильм «Муфаса: Король Лев».

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Самыми популярными фильмами в югорских кинотеатрах стали «Волшебник Изумрудного города» и «Финист. Первый богатырь». Каждую из премьер с начала 2025 года посмотрели почти по 50 тысяч зрителей. Аналитика представлена на платформе единой информационной автоматизированной системы сведений о показах фильмов (ЕАИС). «В ХМАО со 2 по 8 января „Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича“ посмотрело 47 696 зрителей. В кинотеатрах округа фильм показали 788 раз. В среднем на каждом сеансе в зале присутствовало по 61 человеку», — следует из данных ЕАИС. С небольшим отрывом по просмотрам второе место в окружном топе новогоднего проката занял фильм «Финист. Первый богатырь». За девять дней его посмотрели почти 45 тысяч югорчан. В кинотеатрах ХМАО премьеру показали на 162 сеанса больше в сравнении с «Волшебником Изумрудного города». Замыкает топ-3 новый «Домовенок Кузя». Югорчане проявили интерес к ремейку советского мультфильма больше, чем к новогодней комедии «Елки 11». Между тем в некоторых кинотеатрах округа показывают и голливудские блокбастеры. Среди них — третья часть «Соника» и мультфильм «Муфаса: Король Лев».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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