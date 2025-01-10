Умер актер из «Слова пацана» Михаил Левченко

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В Ярославле скончался актер театр и кино Михаил Левченко
В Ярославле скончался актер театр и кино Михаил Левченко Фото:

Заслуженный актер России Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. Последняя работа Левченко была в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«В ночь на 10 января в Ярославле скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченк», — передает 76.RU. По их данным, смерть артиста наступила в ночь на 10 января в больнице. Долгое время актер боролся с болезнью. 

Левченко был не только заслуженным артистом, но и значимой фигурой в Ярославском камерном театре, где сыграл множество ролей, включая участие в романтической комедии «Сильвия». Кроме того, актер известен своими работами в кино, среди которых сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильмы «Переговорщик», «Три капитана».

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Заслуженный актер России Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. Последняя работа Левченко была в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». «В ночь на 10 января в Ярославле скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченк», — передает 76.RU. По их данным, смерть артиста наступила в ночь на 10 января в больнице. Долгое время актер боролся с болезнью.  Левченко был не только заслуженным артистом, но и значимой фигурой в Ярославском камерном театре, где сыграл множество ролей, включая участие в романтической комедии «Сильвия». Кроме того, актер известен своими работами в кино, среди которых сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильмы «Переговорщик», «Три капитана».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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