Умер актер из «Слова пацана» Михаил Левченко

Заслуженный актер России Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. Последняя работа Левченко была в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«В ночь на 10 января в Ярославле скончался актер Камерного театра, заслуженный артист России Михаил Левченк», — передает 76.RU. По их данным, смерть артиста наступила в ночь на 10 января в больнице. Долгое время актер боролся с болезнью.
Левченко был не только заслуженным артистом, но и значимой фигурой в Ярославском камерном театре, где сыграл множество ролей, включая участие в романтической комедии «Сильвия». Кроме того, актер известен своими работами в кино, среди которых сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» и фильмы «Переговорщик», «Три капитана».
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