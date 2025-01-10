10 января 2025

В выходные в Перми буду искать выпивших водителей

Сотрудники ГАИ усилят контроль на дорогах Перми 11 и 12 января
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские полицейские будут проводить рейды в течение двух дней
Пермские полицейские будут проводить рейды в течение двух дней Фото:

В течение ближайших выходных дней сотрудники полиции проведут рейды по поиску пьяных водителей в Перми. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра.

«В Перми 11-12 января сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением. Внимание полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сообщать о нетрезвых водителях нужно в в дежурную часть полка ДПС ГАИ по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Подобные рейдовые мероприятия в регионе проводятся регулярно. Так в декабре сотрудники Госавтоинспекции выявили 22 нетрезвых водителя.

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В течение ближайших выходных дней сотрудники полиции проведут рейды по поиску пьяных водителей в Перми. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра. «В Перми 11-12 января сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением. Внимание полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что сообщать о нетрезвых водителях нужно в в дежурную часть полка ДПС ГАИ по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Подобные рейдовые мероприятия в регионе проводятся регулярно. Так в декабре сотрудники Госавтоинспекции выявили 22 нетрезвых водителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
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