В выходные в Перми буду искать выпивших водителей

В течение ближайших выходных дней сотрудники полиции проведут рейды по поиску пьяных водителей в Перми. Об этом предупредили специалисты Госавтоинспекции краевого центра.
«В Перми 11-12 января сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за дорожным движением. Внимание полицейских будет направлено на пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, на выявление водителей, управляющих автотранспортом в состоянии опьянения, и предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что сообщать о нетрезвых водителях нужно в в дежурную часть полка ДПС ГАИ по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102. Подобные рейдовые мероприятия в регионе проводятся регулярно. Так в декабре сотрудники Госавтоинспекции выявили 22 нетрезвых водителя.
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