Два главных отличия метапневмовируса от Covid-19 — в новом выпуске шоу URA.RU

Метапневмовирус известен давно и распространяется медленно в отличие от Covid-19. Об этом рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире шоу «По фактам».
«Есть разница [между коронавирусом и метапневмовирусом]. Метапневмовирус известен очень давно, и он есть во всех странах практически по земному шару. То возникают небольшие вспышки, то он пропадает. Пока что те штаммы, которые бытовали, они не представляли собой серьезной угрозы, и скорость распространения его довольно-таки ограничена. Значит, первое различие с возбудителем Covid-19 в том, что вирус принципиально распространяется медленнее. Второе — это то, что он известен давно, а возбудитель Covid-19 — это был новый вирус в свое время, с неизвестными в популяции свойствами», — сказал Аграновский.
Вирусолог предупредил: пока что неизвестно, как штамм, который стал возбудителем вспышек в Китае, отличается от уже изученного варианта. Вероятно, он может распространяться более быстро или быть более патогенным — пока что это неизвестно.
По словам эксперта, симптомы метапневмовируса и ОРВИ отличить друг от друга довольно проблематично, нужно проводить специальные тесты. Однако и по тяжести заболевания вирус никак не выделяется, рассказал Аграновский.
Подробности о новом вирусе смотрите в шоу «По фактам» в VK Видео. Будьте в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
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