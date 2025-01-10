10 января 2025

На пожаре в ХМАО погибло два человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Из окон и из-под крыши дома валил густой дым
Из окон и из-под крыши дома валил густой дым Фото:

В Югорске (ХМАО) вечером 10 января произошел пожар в частном жилом доме по улице Советская. На месте возгорания спасатели обнаружили тела двоих человек. О трагедии сообщили власти города в соцсети.

«Сегодня в Югорске на улице Советская, 21 произошло возгорание в частном жилом доме. В 19.56, был обнаружен первый погибший, второй в 20.00. Один из них хозяин дома», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили черный густой дым, который валил из-под кровли и окон дома. В результате пожара огнем повреждена комната площадью 12 квадратных метров. Проводится проверка. Причина пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются.

В задымленной комнате обнаружили тела двоих человек
В задымленной комнате обнаружили тела двоих человек
Фото:

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В Югорске (ХМАО) вечером 10 января произошел пожар в частном жилом доме по улице Советская. На месте возгорания спасатели обнаружили тела двоих человек. О трагедии сообщили власти города в соцсети. «Сегодня в Югорске на улице Советская, 21 произошло возгорание в частном жилом доме. В 19.56, был обнаружен первый погибший, второй в 20.00. Один из них хозяин дома», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили черный густой дым, который валил из-под кровли и окон дома. В результате пожара огнем повреждена комната площадью 12 квадратных метров. Проводится проверка. Причина пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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