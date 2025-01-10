В Югорске (ХМАО) вечером 10 января произошел пожар в частном жилом доме по улице Советская. На месте возгорания спасатели обнаружили тела двоих человек. О трагедии сообщили власти города в соцсети.
«Сегодня в Югорске на улице Советская, 21 произошло возгорание в частном жилом доме. В 19.56, был обнаружен первый погибший, второй в 20.00. Один из них хозяин дома», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.
Спасатели, прибывшие на место происшествия, обнаружили черный густой дым, который валил из-под кровли и окон дома. В результате пожара огнем повреждена комната площадью 12 квадратных метров. Проводится проверка. Причина пожара и обстоятельства гибели людей устанавливаются.
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