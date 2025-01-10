Коллеги Добровольской выразили соболезнования в связи с ее смертью

В Москве на 61-м году жизни скончалась известная российская актриса Евгения Добровольская. Ее коллеги выразили соболезнования. Об их реакции — в материале URA.RU.
Мария Аронова
«Я очень люблю Женю, и я очень сочувствую детям», — сообщила народная артистка РФ Мария Аронова. Она добавила, что Добровольская долго боролась с болезнью. По словам Ароновой, у нее остались очень теплые воспоминания о работе с Евгенией в фильме «Артистка» у Станислава Говорухина, отмечает ТАСС. Мария подчеркнула, что Московский художественный театр (МХТ) потерял талантливую актрису и чудесного человека.
Евгений Миронов
Волевой и талантливой назвал Добровольскую народный артист России, худрук Государственного театра Наций Евгений Миронов. Он отметил, что артистка боролось до последнего с тяжелой болезнью. Евгения была характерной, с ней в паре играть было очень интересно, отметил Миронов. Он добавил, что сохранит светлую память о коллеге навсегда.
Александр Молочников
«Любимая Женька. Спасибо тебе!», — написал в соцсети актер Александр Молочников. Он подчеркнул, что считает Добровольскую своим учителем, которая проработала во МХТ имени Чехова почти 40 лет, пишет РБК.
Кирилл Серебренников
«Теперь все кончилось, прощаемся. Женя, как же без тебя плохо. Такой, как ты, больше нет и не будет. Прости, что не успел с тобой поставить спектакль, который мы хотели... Спасибо тебе за нашу жизнь», — выразил соболезнования в своем telegram-канале режиссер Кирилл Серебренников.
Юлия Снигирь
Актриса Юлия Снегирь написала в соцсети, что смерть Добровольской является большой утратой и горем для нее. «Спи спокойно, дорогая Женя, ты слишком много на себе несла», — отметила Снегирь в посте.
Иван Охлобыстин
Актер и режиссер Иван Охлобыстин назвал Добровольскую своим другом, гениальной актрисой, прекрасной матерью и красивой женщиной. «Прощай Женька! Мы тебя любим! Однажды мы вновь встретимся и снова будем вместе смеяться и мечтать, как раньше», — отметил Охлобыстин в своем telegram-канале.
В Минкульте считают смерть Добровольской невосполнимой утратой
Уход из жизни актрисы Добровольской является невосполнимой утратой для отечественной культуры, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что Евгения обладала ярким талантом, проявляла незаурядную силу духа и была предана искусству, — передает РИА Новости.
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