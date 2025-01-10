Пермячка отсудила у перевозчика компенсацию за придавленную ногу

Жительница Пермского края засудила недобросовестного перевозчика. Водитель автобуса на междугороднем маршруте придавил женщине ногу. Перевозчик не смог доказать отсутствие нарушений требования безопасности. Интересы пострадавшей представляло региональное управление Роспотребнадзора, говорится на сайте контрольно-надзорного ведомства.
«В конце декабря 2023 года Роспотребнадзор получил материалы проверки из полиции по жалобе гражданки на причинение вреда здоровью во время поездки в автобусе ООО „Ааавто“. После рассмотрения дела перевозчику выдано предостережение о недопустимости нарушения прав потребителей. Организации рекомендовали улучшить безопасность перевозок. ООО „Ааавто“ приняло предостережение без возражений», — сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю.
Спустя два месяца заявительница обратилась в суд с просьбой о защите своих прав. Женщина указала, что водитель автобуса несколько раз прищемил ей ногу дверью, что вызвало сильную боль и потребовало медицинской помощи.
Во время судебного разбирательства ответчик отрицал происшествие, но не смог доказать свою невиновность. Истец предоставила доказательства, что услуга по перевозке оказана с нарушениями. Суд также учел состояние здоровья пострадавшей, инвалидной первой группы с серьезными заболеваниями. Пермский районный суд частично удовлетворил требования истца, взыскал с ООО «Ааавто» 30 тысяч рублей компенсации морального вреда, 400 рублей почтовых расходов и 15 тысяч рублей штрафа. Решение вступило в законную силу.
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