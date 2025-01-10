Гаишники устроят охоту на лихачей в Свердловской области

В Свердловской области на выходных 10–12 января сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые проверки на нарушения ПДД. Об этом рассказали в telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
«В ближайшие выходные 10–12 января сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые и сплошные проверки на дорогах. Особое внимание будет уделено поиску нетрезвых водителей», — сказано в сообщении.
Свердловчан, которые заметят на дороге пьяных водителей, призвали оперативно сообщать об этом в дежурную часть. В ГАИ добавили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо и может привести к трагедии.
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