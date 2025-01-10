Times: около 50 человек умирают в очередях в больницах Британии

Ежедневно около 50 человек умирают в больницах Великобритании из-за задержек в оказании неотложной помощи. Медучреждения не справляются с сезонным наплывом пациентов. Об этом сообщили источники.
«По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек», — пишет издание Times, ссылаясь на свои источники. По его данным, в декабре 2024 года более 167 тысяч пациентов ждали оказания помощи около 12 часов.
Газета подсчитала, что избыточные смерти из-за задержек в 2024 году выросли примерно до 16 тысяч. Министр здравоохранения Уэс Стритинг признался, что ему «стыдно» за такое состояние дел в системе здравоохранения, особенно в условиях, когда пациентам приходится ждать лечения в коридорах.
Ранее сообщалось, что запасов газа в Великобритании осталось всего на неделю. Гендиректор британской газовой компании Centrica Крис О Ши отметил, что газовые хранилища Британии заполнены лишь наполовину.
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