10 января 2025

Times: около 50 человек умирают в очередях в больницах Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов (архивное фото)
Больницы Великобритании не справляются с сезонным наплывом пациентов (архивное фото) Фото:

Ежедневно около 50 человек умирают в больницах Великобритании из-за задержек в оказании неотложной помощи. Медучреждения не справляются с сезонным наплывом пациентов. Об этом сообщили источники.

«По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек», — пишет издание Times, ссылаясь на свои источники. По его данным, в декабре 2024 года более 167 тысяч пациентов ждали оказания помощи около 12 часов.

Газета подсчитала, что избыточные смерти из-за задержек в 2024 году выросли примерно до 16 тысяч. Министр здравоохранения Уэс Стритинг признался, что ему «стыдно» за такое состояние дел в системе здравоохранения, особенно в условиях, когда пациентам приходится ждать лечения в коридорах.

Ранее сообщалось, что запасов газа в Великобритании осталось всего на неделю. Гендиректор британской газовой компании Centrica Крис О Ши отметил, что газовые хранилища Британии заполнены лишь наполовину.

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Ежедневно около 50 человек умирают в больницах Великобритании из-за задержек в оказании неотложной помощи. Медучреждения не справляются с сезонным наплывом пациентов. Об этом сообщили источники. «По данным анализа, проведенного ведущими врачами, из-за задержек в оказании неотложной помощи ежедневно умирают около 50 человек», — пишет издание Times, ссылаясь на свои источники. По его данным, в декабре 2024 года более 167 тысяч пациентов ждали оказания помощи около 12 часов. Газета подсчитала, что избыточные смерти из-за задержек в 2024 году выросли примерно до 16 тысяч. Министр здравоохранения Уэс Стритинг признался, что ему «стыдно» за такое состояние дел в системе здравоохранения, особенно в условиях, когда пациентам приходится ждать лечения в коридорах. Ранее сообщалось, что запасов газа в Великобритании осталось всего на неделю. Гендиректор британской газовой компании Centrica Крис О Ши отметил, что газовые хранилища Британии заполнены лишь наполовину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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