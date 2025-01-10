В челябинском городе перевозчик отказался выходить на маршрут

В Озерске прекратились перевозки на одном из городских маршрутов

11 января 2025 в 04:24 Размер текста - 17 +

В Озерске жители попросили возобновить востребованный автобусный маршрут Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Озерске Челябинской области с 1 января 2025 года один из городских автобусных маршрутов, «1 Мая — Лобашова», оказался без общественного транспорта. Муниципальные власти обвинили в том, что те не оформили контракт с перевозчиком, хотя последний неоднократно уведомлял об этой необходимости. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Администрация Каслинского муниципального района своевременно не заключила контракт на 2025 год и обвинила предпринимателя Говорухину Н.Н, которая оказывала эти услуги, в том, что она не подала уведомление. Выполнив все свои обязательства до 31 декабря 2024 года, перевозчик проинформировал жителей об этом в социальных сетях и прекратил оказывать услуги», — сообщается в группе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте». В свою очередь в администрации Каслинского муниципального района URA.RU заявили, что приостановленная с 1 января 2025 года перевозка пассажиров по маршруту «1 Мая — Лобашова» явилась полной неожиданностью. Сейчас она осуществляется в будни, ведутся переговоры о возобновлении движения в выходные дни. При этом районная администрация рассматривает введение единого тарифа в пределах Каслинского городского поселения, чтобы заключать муниципальные контракты для организации перевозок в соответствии с 44-м Федеральным законом, осуществляя выплату субсидий подрядчикам и контролируя соблюдение расписаний и маршрутов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Озерске Челябинской области с 1 января 2025 года один из городских автобусных маршрутов, «1 Мая — Лобашова», оказался без общественного транспорта. Муниципальные власти обвинили в том, что те не оформили контракт с перевозчиком, хотя последний неоднократно уведомлял об этой необходимости. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Администрация Каслинского муниципального района своевременно не заключила контракт на 2025 год и обвинила предпринимателя Говорухину Н.Н, которая оказывала эти услуги, в том, что она не подала уведомление. Выполнив все свои обязательства до 31 декабря 2024 года, перевозчик проинформировал жителей об этом в социальных сетях и прекратил оказывать услуги», — сообщается в группе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте». В свою очередь в администрации Каслинского муниципального района URA.RU заявили, что приостановленная с 1 января 2025 года перевозка пассажиров по маршруту «1 Мая — Лобашова» явилась полной неожиданностью. Сейчас она осуществляется в будни, ведутся переговоры о возобновлении движения в выходные дни. При этом районная администрация рассматривает введение единого тарифа в пределах Каслинского городского поселения, чтобы заключать муниципальные контракты для организации перевозок в соответствии с 44-м Федеральным законом, осуществляя выплату субсидий подрядчикам и контролируя соблюдение расписаний и маршрутов.