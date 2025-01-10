10 января 2025

В челябинском городе перевозчик отказался выходить на маршрут

В Озерске прекратились перевозки на одном из городских маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
В Озерске жители попросили возобновить востребованный автобусный маршрут Фото:

В Озерске Челябинской области с 1 января 2025 года один из городских автобусных маршрутов, «1 Мая — Лобашова», оказался без общественного транспорта. Муниципальные власти обвинили в том, что те не оформили контракт с перевозчиком, хотя последний неоднократно уведомлял об этой необходимости. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«Администрация Каслинского муниципального района своевременно не заключила контракт на 2025 год и обвинила предпринимателя Говорухину Н.Н, которая оказывала эти услуги, в том, что она не подала уведомление. Выполнив все свои обязательства до 31 декабря 2024 года, перевозчик проинформировал жителей об этом в социальных сетях и прекратил оказывать услуги», — сообщается в группе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте».

В свою очередь в администрации Каслинского муниципального района URA.RU заявили, что приостановленная с 1 января 2025 года перевозка пассажиров по маршруту «1 Мая — Лобашова» явилась полной неожиданностью. Сейчас она осуществляется в будни, ведутся переговоры о возобновлении движения в выходные дни. При этом районная администрация рассматривает введение единого тарифа в пределах Каслинского городского поселения, чтобы заключать муниципальные контракты для организации перевозок в соответствии с 44-м Федеральным законом, осуществляя выплату субсидий подрядчикам и контролируя соблюдение расписаний и маршрутов.

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В Озерске Челябинской области с 1 января 2025 года один из городских автобусных маршрутов, «1 Мая — Лобашова», оказался без общественного транспорта. Муниципальные власти обвинили в том, что те не оформили контракт с перевозчиком, хотя последний неоднократно уведомлял об этой необходимости. Соответствующую информацию очевидцы опубликовали в социальных сетях. «Администрация Каслинского муниципального района своевременно не заключила контракт на 2025 год и обвинила предпринимателя Говорухину Н.Н, которая оказывала эти услуги, в том, что она не подала уведомление. Выполнив все свои обязательства до 31 декабря 2024 года, перевозчик проинформировал жителей об этом в социальных сетях и прекратил оказывать услуги», — сообщается в группе «Текслер, помоги» в соцсети «Вконтакте». В свою очередь в администрации Каслинского муниципального района URA.RU заявили, что приостановленная с 1 января 2025 года перевозка пассажиров по маршруту «1 Мая — Лобашова» явилась полной неожиданностью. Сейчас она осуществляется в будни, ведутся переговоры о возобновлении движения в выходные дни. При этом районная администрация рассматривает введение единого тарифа в пределах Каслинского городского поселения, чтобы заключать муниципальные контракты для организации перевозок в соответствии с 44-м Федеральным законом, осуществляя выплату субсидий подрядчикам и контролируя соблюдение расписаний и маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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