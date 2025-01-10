10 января 2025

В Пермском МЧС рассказали о количестве погибших на воде детей

МЧС: в Пермском крае в 2024 году на водоемах погибли 60 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае на водных объектах погибли десятки человек
В Пермском крае на водных объектах погибли десятки человек Фото:

В Пермском крае в 2024 году произошло 73 инцидента на водоемах. В результате этих происшествий погибло 60 человек, среди которых 10 детей, а 21 человек был спасен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В целом количество происшествий снизилось на 9%, а число жертв уменьшилось на 10%. Также зарегистрировано два инцидента с маломерными судами», — говорится в telegram-канале ведомства.

Основными причинами трагических случаев стали купание в опасных местах, случайные падения в воду и несчастные случаи во время рыбалки. Часть погибших попала под лед, а детей часто оставляли без присмотра. Кроме того, большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что на реке Чусовой в Перми провалились под лед и утонули два рыбака. Инцидент произошел напротив микрорайона Голованово. По словам очевидцев, рыбаки ехали на мотособаке.

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В Пермском крае в 2024 году произошло 73 инцидента на водоемах. В результате этих происшествий погибло 60 человек, среди которых 10 детей, а 21 человек был спасен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. «В целом количество происшествий снизилось на 9%, а число жертв уменьшилось на 10%. Также зарегистрировано два инцидента с маломерными судами», — говорится в telegram-канале ведомства. Основными причинами трагических случаев стали купание в опасных местах, случайные падения в воду и несчастные случаи во время рыбалки. Часть погибших попала под лед, а детей часто оставляли без присмотра. Кроме того, большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Ранее URA.RU рассказывало о том, что на реке Чусовой в Перми провалились под лед и утонули два рыбака. Инцидент произошел напротив микрорайона Голованово. По словам очевидцев, рыбаки ехали на мотособаке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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