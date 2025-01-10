В Пермском МЧС рассказали о количестве погибших на воде детей

В Пермском крае в 2024 году произошло 73 инцидента на водоемах. В результате этих происшествий погибло 60 человек, среди которых 10 детей, а 21 человек был спасен. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«В целом количество происшествий снизилось на 9%, а число жертв уменьшилось на 10%. Также зарегистрировано два инцидента с маломерными судами», — говорится в telegram-канале ведомства.
Основными причинами трагических случаев стали купание в опасных местах, случайные падения в воду и несчастные случаи во время рыбалки. Часть погибших попала под лед, а детей часто оставляли без присмотра. Кроме того, большинство утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что на реке Чусовой в Перми провалились под лед и утонули два рыбака. Инцидент произошел напротив микрорайона Голованово. По словам очевидцев, рыбаки ехали на мотособаке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!