Студенты белорусских вузов и колледжей получат льготы в Перми

10 ноября 2025 в 08:48
Пермски трамваи ждут студентов из Беларуси

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми студенты белорусских вузов, а также средних учебных заведений смогут пользоваться общественным транспортом по льготным проездным. С такой инициативой в городскую думу вышел глава Перми Эдуард Соснин. Он предлагает внести изменения в действующий нормативный акт, который регулирует предоставление льгот на проезд.

«Подпункт 2.2 изложить в редакции: „обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь“, — говорится в проекте решения думы, которое предлагает Соснин. Документ опубликован на сайте мэрии.

По идее, нововведение должно заработать с 1 января 2026 года. Сейчас купить льготный проездной в Перми могут школьники, студенты, пенсионеры, члены многодетных и малоимущих семей.

