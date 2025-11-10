Студенты белорусских вузов и колледжей получат льготы в Перми

Пермски трамваи ждут студентов из Беларуси Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми студенты белорусских вузов, а также средних учебных заведений смогут пользоваться общественным транспортом по льготным проездным. С такой инициативой в городскую думу вышел глава Перми Эдуард Соснин. Он предлагает внести изменения в действующий нормативный акт, который регулирует предоставление льгот на проезд.

«Подпункт 2.2 изложить в редакции: „обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Российской Федерации и Республики Беларусь“, — говорится в проекте решения думы, которое предлагает Соснин. Документ опубликован на сайте мэрии.