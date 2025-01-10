Сотрудник наземного обслуживания пермского аэропорта «Большое Савино» Владимир Бакуменко спас десятки жизней. Он предотвратил взлет неисправного воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.
«В августе 2024 года смена пермского аэропорта подготовила очередной рейс к вылету. Все было в порядке и по графику. Борт уже начали буксировать, до взлета оставались считанные минуты. Но из колесной пары переднего шасси пошел дым, выпали фрагменты деталей. Если бы Владимир в этот момент отвлекся, самолет мог отправиться на взлет с серьезным повреждением. Но Владимир сразу увидел неполадку, доложил о ней»,- рассказали в пресс-службе воздушной гавани.
Судно вернули на стоянку для ремонта. Пассажиры оказались в безопасности Бдительность Владимира отмечена благодарностью от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в день работников транспортной отрасли. Уточняется, что в характеристике Владимира есть еще строчка «… и в связи с предотвращением серьезного инцидента».
Владимир Бакуменко работает в аэропорту с 1991 года. Раньше трудился техником-механиком по обслуживанию самолетов и двигателей. Теперь он встречает воздушные суда, осматривает, контролирует заправку топливом и загрузкой багажа, выпускает на взлет.
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