10 января 2025

Махонин поблагодарил работника пермского аэропорта за бдительность. Фото

Сотрудник пермского аэропорта предотвратил взлет неисправного самолета
© Служба новостей «URA.RU»
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Благодаря бдительности сотрудника аэропорта никто из пассажиров не пострадал
Благодаря бдительности сотрудника аэропорта никто из пассажиров не пострадал Фото:

Сотрудник наземного обслуживания пермского аэропорта «Большое Савино» Владимир Бакуменко спас десятки жизней. Он предотвратил взлет неисправного воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала.

«В августе 2024 года смена пермского аэропорта подготовила очередной рейс к вылету. Все было в порядке и по графику. Борт уже начали буксировать, до взлета оставались считанные минуты. Но из колесной пары переднего шасси пошел дым, выпали фрагменты деталей. Если бы Владимир в этот момент отвлекся, самолет мог отправиться на взлет с серьезным повреждением. Но Владимир сразу увидел неполадку, доложил о ней»,- рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

Судно вернули на стоянку для ремонта. Пассажиры оказались в безопасности Бдительность Владимира отмечена благодарностью от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в день работников транспортной отрасли. Уточняется, что в характеристике Владимира есть еще строчка «… и в связи с предотвращением серьезного инцидента».

Владимир Бакуменко работает в аэропорту с 1991 года. Раньше трудился техником-механиком по обслуживанию самолетов и двигателей. Теперь он встречает воздушные суда, осматривает, контролирует заправку топливом и загрузкой багажа, выпускает на взлет.

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Сотрудник наземного обслуживания пермского аэропорта «Большое Савино» Владимир Бакуменко спас десятки жизней. Он предотвратил взлет неисправного воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба аэровокзала. «В августе 2024 года смена пермского аэропорта подготовила очередной рейс к вылету. Все было в порядке и по графику. Борт уже начали буксировать, до взлета оставались считанные минуты. Но из колесной пары переднего шасси пошел дым, выпали фрагменты деталей. Если бы Владимир в этот момент отвлекся, самолет мог отправиться на взлет с серьезным повреждением. Но Владимир сразу увидел неполадку, доложил о ней»,- рассказали в пресс-службе воздушной гавани. Судно вернули на стоянку для ремонта. Пассажиры оказались в безопасности Бдительность Владимира отмечена благодарностью от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в день работников транспортной отрасли. Уточняется, что в характеристике Владимира есть еще строчка «… и в связи с предотвращением серьезного инцидента». Владимир Бакуменко работает в аэропорту с 1991 года. Раньше трудился техником-механиком по обслуживанию самолетов и двигателей. Теперь он встречает воздушные суда, осматривает, контролирует заправку топливом и загрузкой багажа, выпускает на взлет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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