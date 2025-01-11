Украинские пилоты рассказали о планируемом теракте с «грязной бомбой»

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Морозов и Дмитрий Шиманский признали свою вину по делу о терроризме и рассказали о планируемом теракте с «грязной бомбой». Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием.
«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме», — рассказал источник из правоохранительных органов, передает ТАСС. Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении границы. Они находятся в следственном изоляторе Москвы. Уголовное дело рассмотрят во Втором Западном окружном военном суде.
Пилотов ВСУ удалось задержать в 2023 году. Морозов и Шиманский рассказали следователям о том, какие теракты планировало Минобороны Украины, в том числе с «грязной бомбой». Полковник ВСУ Морозов признался, что должен был сбросить бомбу в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов, однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Второго обвиняемого — Шиманского задержали в Тульской области.
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