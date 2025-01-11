Украинские пилоты рассказали о планируемом теракте с «грязной бомбой»

Украинские пилоты признали свою вину по делу о терроризме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские пилоты дали признательные показания в рамках расследования уголовного дела о терроризме
Украинские пилоты дали признательные показания в рамках расследования уголовного дела о терроризме Фото:

Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Морозов и Дмитрий Шиманский признали свою вину по делу о терроризме и рассказали о планируемом теракте с «грязной бомбой». Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием. 

«Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме», — рассказал источник из правоохранительных органов, передает ТАСС. Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении границы. Они находятся в следственном изоляторе Москвы. Уголовное дело рассмотрят во Втором Западном окружном военном суде. 

Пилотов ВСУ удалось задержать в 2023 году. Морозов и Шиманский рассказали следователям о том, какие теракты планировало Минобороны Украины, в том числе с «грязной бомбой». Полковник ВСУ Морозов признался, что должен был сбросить бомбу в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов, однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Второго обвиняемого — Шиманского задержали в Тульской области. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пилоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Морозов и Дмитрий Шиманский признали свою вину по делу о терроризме и рассказали о планируемом теракте с «грязной бомбой». Сотрудники правоохранительных органов рассказали, что обвиняемые активно сотрудничали со следствием.  «Оба фигуранта сотрудничали со следствием и дали признательные показания по уголовному делу о терроризме», — рассказал источник из правоохранительных органов, передает ТАСС. Шиманскому и Морозову предъявлены обвинения в рамках уголовного дела о терроризме, нарушении правил международных полетов и незаконном пересечении границы. Они находятся в следственном изоляторе Москвы. Уголовное дело рассмотрят во Втором Западном окружном военном суде.  Пилотов ВСУ удалось задержать в 2023 году. Морозов и Шиманский рассказали следователям о том, какие теракты планировало Минобороны Украины, в том числе с «грязной бомбой». Полковник ВСУ Морозов признался, что должен был сбросить бомбу в Брянской области на склад горюче-смазочных материалов, однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение. Второго обвиняемого — Шиманского задержали в Тульской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...