10 января 2025

Дома в трех районах Перми останутся без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт поврежденного водовода в Перми проведут в максимально короткие сроки
Ремонт поврежденного водовода в Перми проведут в максимально короткие сроки Фото:

В эти выходные в трех районах Перми ожидается отключение водоснабжения. Причиной стали аварийные работы для устранения утечки, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».

«Ведутся работы по локализации утечки на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Из-за аварийных работ будет понижено давление вплоть до полного отсутствия воды в Свердловском, Индустриальном и части Мотовилихинского района», — сказано в сообщении.

Работы ведутся по адресу ул. Беляева, 46. Для восстановления водоснабжения ремонт поврежденного водовода будет проведен в максимально короткие сроки.

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В эти выходные в трех районах Перми ожидается отключение водоснабжения. Причиной стали аварийные работы для устранения утечки, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье». «Ведутся работы по локализации утечки на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Из-за аварийных работ будет понижено давление вплоть до полного отсутствия воды в Свердловском, Индустриальном и части Мотовилихинского района», — сказано в сообщении. Работы ведутся по адресу ул. Беляева, 46. Для восстановления водоснабжения ремонт поврежденного водовода будет проведен в максимально короткие сроки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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