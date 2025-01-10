Дома в трех районах Перми останутся без воды

Ремонт поврежденного водовода в Перми проведут в максимально короткие сроки
В эти выходные в трех районах Перми ожидается отключение водоснабжения. Причиной стали аварийные работы для устранения утечки, сообщили в пресс-службе «Новогор Прикамье».
«Ведутся работы по локализации утечки на магистральном водоводе диаметром 600 мм. Из-за аварийных работ будет понижено давление вплоть до полного отсутствия воды в Свердловском, Индустриальном и части Мотовилихинского района», — сказано в сообщении.
Работы ведутся по адресу ул. Беляева, 46. Для восстановления водоснабжения ремонт поврежденного водовода будет проведен в максимально короткие сроки.
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