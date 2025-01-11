Обладатель Кубка Стэнли Фетисов прокомментировал слухи о запрете двойного гражданства

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что гордится тем, что является гражданином России. Он отметил, что у него никогда не было двойного гражданства. Так он прокомментировал слухи о введении запрета на двойное гражданство.
«У меня никогда не было двойного гражданства, потому мне сложно обсуждать [возможный запрет двойного гражданства]. Я гражданин РФ и горжусь этим. Но есть много стран в мире, которые предполагают такой формат», — заявил Фетисов, его слова передает Sport24. Он отметил, что в процессе обсуждения законопроекта будут учитываться все аргументы «за » и «против». Фетисов напомнил, что введение возможности иметь двойное гражданство изначально было предложено для привлечения высококвалифицированных специалистов из-за рубежа, а также для тех, кто по судьбе оказался важен для страны.
Отдельно Вячеслав Фетисов коснулся темы спорта. По его словам, в спорте существует понятие спортивного гражданства, но выбор каждого человека зависит от его личных обстоятельств. Некоторые люди живут в других странах, и каждый поступает в соответствии со своими приоритетами.
В Госдуме уже опровергли слухи о возможном запрете двойного гражданства для россиян. При этом было указано на создание трудностей для соотечественников за рубежом и на противоречие с Конституцией РФ.
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