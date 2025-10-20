Зеленский пошел на территориальные уступки России
Зеленский допустил разделение территорий по текущей линии фронта
Фото: Официальный сайт президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разделить территории по текущей линии фронта. Об этом он рассказал в интервью.
«Месседж „стоим там, где стоим на линии столкновения“ — позитивный», — цитирует «РБК-Украина» Зеленского. Президент неоднократно заявлял, что против любых уступок России.
Лидер Украины также заявил, что страна готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot. По его словам, поставки будут растянуты на несколько лет — системы будут передаваться по мере производства. Финансировать закупку планируют прежде всего за счет замороженных активов РФ, но также рассматриваются другие механизмы в рамках 28 двусторонних соглашений о безопасности.
Ранее Зеленский заявил о том, что не станет подписывать соглашение о прекращении огня, если оно будет предполагать потерю украинских территорий. Его решение отказаться от уступок, в том числе территориальных, ради прекращения конфликта — это проявление скудоумия. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.