Зеленский пошел на территориальные уступки России

Зеленский допустил разделение территорий по текущей линии фронта Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов разделить территории по текущей линии фронта. Об этом он рассказал в интервью.

«Месседж „стоим там, где стоим на линии столкновения“ — позитивный», — цитирует «РБК-Украина» Зеленского. Президент неоднократно заявлял, что против любых уступок России.

Лидер Украины также заявил, что страна готовит контракт на приобретение 25 систем Patriot. По его словам, поставки будут растянуты на несколько лет — системы будут передаваться по мере производства. Финансировать закупку планируют прежде всего за счет замороженных активов РФ, но также рассматриваются другие механизмы в рамках 28 двусторонних соглашений о безопасности.

